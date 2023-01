Braziliaans fonds tegen ontbossing weer actief onder nieuwe president Lula

Delen via E-mail

Het zogenoemde Amazonefonds van de Braziliaanse overheid is weer actief. Het fonds steunt projecten om ontbossing tegen te gaan. De tegoeden van het fonds waren bevroren onder de vorige president Jair Bolsonaro.

Onder Bolsonaro steeg de ontbossing van 7.500 vierkante kilometer per jaar naar meer dan 13.000 vierkante kilometer, het grootste oppervlak sinds 2006. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel samen.

Het besluit om het Amazon Fund weer te activeren is een van de eerste maatregelen van de maandag beëdigde president Luiz Inácio Lula da Silva. Tijdens zijn eerste termijn werd het tempo van de ontbossing in het Amazonegebied met ruim 75 procent verminderd. Lula heeft ook de versoepelde regels voor mijnbouw in beschermde gebieden teruggedraaid.