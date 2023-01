Energiecrisis duurt voort, maar torenhoge prijzen van 2022 zijn verleden tijd

Met windparken, zonnepanelen en een grotere toestroom van vloeibaar aardgas komen de oplossingen voor de energiecrisis langzaam in zicht. Toch is het te vroeg om te juichen: gas en stroom blijven nog het hele jaar duur en de prijs aan de pomp kan opveren als de Chinese corona-uitbraak achter de rug is.

Als je naar de energieprijzen kijkt, lijkt 2023 goed te beginnen. De gasprijs is ten opzichte van begin december ruim gehalveerd en de stroomprijzen zijn nog maar een fractie van wat ze een maand geleden waren.

Wat zegt dit voor 2023? Vrij weinig. De huidige daling van energieprijzen zegt vooral iets over het weer: we gingen in december van koud naar zeer zacht. Daardoor stoken we nu veel minder.

Daar komt bij dat er nu meer wind staat en dus ook windparken flink meehelpen de stroomprijzen te drukken. En een gelijktijdige daling van de olieprijs komt mede door een ander tijdelijk fenomeen: de forse corona-uitbraak in China, waardoor 's werelds tweede economie minder brandstof nodig heeft.

Gasprijs nog steeds vier keer zo hoog als voor 2021

Achter de schermen is de situatie weinig veranderd. Het aanbod van olie en gas is kleiner dan we gewend waren en de vraag naar energie blijft hoog. Als gevolg verwachten experts dat de gemiddelde energieprijzen nog langdurig hoog zullen blijven. Maar hoe hoog precies?

"In de eerste helft van het jaar zullen we voor gas niet meer de extreme prijzen van afgelopen zomer zien", zegt Jilles van den Beukel tegen NU.nl. Dat is volgens de olie- en gasexpert van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) een gevolg van de wet van vraag en aanbod: "Gasprijzen tussen 100 en 150 euro per megawattuur leiden tot een sterke vermindering van de gasvraag, waardoor de prijs dan daalt."

Ter vergelijking: afgelopen augustus piekte de gasprijs op een astronomische 343 euro. Inmiddels is deze gezakt tot onder de 80 euro. Dat is nog steeds vier keer zo hoog als de stabiele lage prijs die tot 2021 gangbaar was.

"We zijn nu vooral aan het testen hoe ver de gasprijs kan verminderen voordat de vraag weer oppikt", zegt Van den Beukel. "En als de prijs te laag wordt, zal het voor Aziatische partijen ook minder interessant worden om vloeibaar aardgas aan Europa door te verkopen."

2023 is eerste jaar zonder Russisch gas

De gascrisis is dus niet zomaar voorbij. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, zei enkele maanden geleden al dat 2023 misschien wel het kritieke jaar wordt.

Dat komt doordat de Europese Unie afgelopen jaar, ondanks de oorlog in Oekraïne en extreem hoge prijzen, nog veel Russisch gas heeft geïmporteerd om daar de gasopslagen mee te vullen. In 2023 moeten we het met andere gasbronnen doen, zoals Noors gas en vloeibaar aardgas (lng), dat met tankers wordt aangevoerd. Daar zijn speciale havens voor nodig, die in Europa in ijl tempo worden gebouwd.

"Het openen van zo veel mogelijk lng-importcapaciteit is een van de drie zaken die in 2023 enorm belangrijk zijn", zegt Visser. De andere zijn energiebesparing en het uitblijven van een strenge winter.

Ten aanzien van de winter kan het venijn nog in de staart zitten. Ook energiebesparing is onzeker. "Maar ook met het prijsplafond blijft er een torenhoge energierekening over. We moeten ons niet te rijk rekenen, maar een deel van de vraagvermindering zal ook in 2023 wel blijven bestaan."

Zorgen: gasopslagen, lng-toevoer en Chinese olievraag

Visser hoopt vooral dat de ondergrondse gasopslagen tot en met de lente zo gevuld mogelijk blijven, omdat het niet gegarandeerd is dat we ze voor het volgende stookseizoen opnieuw maximaal gevuld krijgen.

Van den Beukel denkt dat we ook nog jaren rekening moeten houden met verhoogde olieprijzen. "De vraag neemt nog niet echt af, terwijl er minder wordt geïnvesteerd in nieuwe productie. Als China uit de coronaproblemen komt, kan de olieprijs in de tweede helft van 2023 wel weer gaan stijgen."

Visser is er tot slot niet helemaal gerust op dat de levering van lng verzekerd blijft. "Op dit moment rekenen we er een beetje op dat de bestaande lng-terminals in Noordwest-Europa het hele jaar maximaal worden benut."



"Maar er kan zomaar een kink in de kabel komen. Bijvoorbeeld door technische problemen, of doordat er tijdelijk minder lng komt omdat Aziatische partijen met langjarige lng-contracten het gas zelf nodig hebben. Wat dat betreft lopen we dit jaar toch nog wel een beetje op het randje van de afgrond."

Energie wordt elk jaar goedkoper door zon en wind

Toch blijven we niet eeuwig in deze problemen. Dat komt mede door de jaarlijkse groei van het aandeel duurzame energie. In 2023 worden bijvoorbeeld twee grote windparken op de Noordzee operationeel en blijft het aantal zonnepanelen in Nederland hard stijgen.



Zo kunnen we komende zomer - op zonnige dagen mét wind - zelfs te maken krijgen met negatieve stroomprijzen. En dat midden in een energiecrisis.

