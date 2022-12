Zeer zachte jaarwisseling op komst: één jaar oud warmterecord in zicht

December begon koud, maar eindigt met lenteachtige temperaturen. Dat lijkt goed nieuws voor iedereen die de jaarwisseling buiten wil vieren. Maar hoe zit het met vuurpijlen, vuurwerkdampen, de nieuwjaarsduik en de energierekening?

De jaarwisseling wordt opvallend zacht. De warmste Oudejaarsdag ooit gemeten is 31 december 2021. Precies een jaar later gaat Nederland opnieuw met lentetemperaturen de jaarwisseling in. Een zuidelijke stroming voert warme lucht vanaf de Atlantische Oceaan en uit Portugal aan.

In Limburg kan het zelfs 15 of 16 graden worden. Het gaat er dan om spannen of het een jaar oude warmterecord direct alweer gebroken wordt. In De Bilt werd vorig jaar op Oudejaarsdag met 14,4 graden een warmterecord gevestigd.

Maar hoe zit het met de wind en de neerslag? En de start van het nieuwe jaar?

Vuurwerkliefhebbers moeten rekening houden met wat wind, maar het kon slechter. Met name op Oudejaarsdag staat er nog redelijk wat wind. Die neemt in de avond en nacht geleidelijk wat af en bedraagt niet meer dan windkracht 4. Er valt een spatje regen, maar ook dat hoeft met gemiddeld 2 millimeter over de hele nacht de pret niet te drukken.

De wind is ook belangrijk voor mensen die last hebben van vuurwerk. Daarbij gaat het met name om mensen met astma en andere luchtwegziekten. Dat zijn er in Nederland meer dan een miljoen.



Drie jaar geleden verliep de jaarwisseling volledig windstil en mistig. Ongezonde vuurwerkdampen bereiken in die omstandigheden zeer hoge concentraties: de hoeveelheid fijnstof kan zelfs oplopen tot meer dan 1.000 microgram per kubieke meter.

Dat is twintigvoudige overschrijding van de gezondheidsnorm, die op 50 microgram ligt. Dat kan leiden tot ernstige benauwdheidsklachten.

Voor wie zich wil wagen aan een nieuwjaarsduik: op Nieuwjaarsdag zwakt de wind nog iets verder af. Het is dan met zo'n 11 graden wel wat frisser, maar nog steeds ruim 5 graden zachter dan gemiddeld over de afgelopen dertig jaar.

Ook de eerste anderhalve week van het nieuwe jaar verloopt een paar graden zachter dan normaal. Dat betekent dat we ons ondanks de koude start van december stilaan kunnen verheugen op de eerste sneeuwklokjes "ergens in januari".

De zachte jaarwisseling is goed nieuws voor de nationale energierekening. Vanaf 1 januari is het voor veel huishoudens de uitdaging met het gebruik van gas en elektriciteit onder het prijsplafond te blijven. Boven die grens betaal je als consument het volle pond, daaronder schiet de overheid bij.

De winter kan nog alle kanten op. Het blijft dus verstandig om waar mogelijk (door energiebesparing) een buffer achter de hand te houden. Ook moet er zoveel mogelijk gas in de opslagen blijven.

De meteorologische winter duurt nog tot eind februari. Op die termijn kunnen we alleen maar zeggen dat de kans op een zachte winter groter is dan op een koude. Maar een terugkeer van de vorst valt voor de lente zeker niet uit te sluiten. Ook niet als straks de eerste sneeuwklokjes al in januari gespot zijn.

Het koude weer van begin december heeft een flinke hap genomen uit de gasopslagen, toont deze update van 16 december. Die opslagen moeten tot en met de lente zo vol mogelijk blijven.

Aanbevolen artikelen