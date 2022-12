Hoort een witte Kerst eigenlijk wel bij Nederland?

Een witte Kerst, we blijven ervan dromen. Dit jaar is er geen sprake van, maar hoe realistisch is dat plaatje überhaupt? NU.nl dook in de winterse cijfers van het KNMI.

Aan het begin van de twintigste eeuw lag de temperatuur in een gemiddelde kerstnacht in Nederland nog onder nul. Tegenwoordig is het 's nachts rond 25 december gemiddeld 1,5 graden boven nul. Dat blijkt uit gegevens van het KNMI. Daarmee neemt ook de kans op een sneeuwlaag in de vroege ochtend steeds verder af.

Ons romantische beeld van Kerst is er een van contrasten. Licht in het donker, en lekker warm en knus binnen, terwijl het buiten koud is. Daar hoort een winters plaatje bij, liefst met een dik pak sneeuw.



Dat winterse plaatje kreeg Nederland dit jaar wel, maar ruim een week te vroeg. Op Eerste Kerstdag is het met meer dan 10 graden zelfs ronduit zacht.



Hoort ons romantische beeld van een witte Kerst eigenlijk wel bij het Nederlandse klimaat? De laatste witte Kerst is alweer twaalf jaar geleden. We hadden er toen wel twee op een rij: 2009 en 2010. Het kán dus wel.

Kerstweer kan bijna 20 graden verschillen

Het KNMI heeft beter gekeken naar het Nederlandse kerstweer. Dan vallen twee dingen op: Kerst was vroeger kouder dan nu. En een echt gemiddelde Kerst komt maar weinig voor.

Dat komt doordat december (en de andere wintermaanden) zich niet graag in een hokje laten plaatsen: het zijn typische maanden van uitschieters. Zo zijn de Nederlandse winters meestal 'zachter dan normaal' - met zo nu en dan koude uitschieters die het gemiddelde (sterk) omlaag trekken.

Zo was het Eerste Kerstdag 1961 in De Bilt gemiddeld over de hele dag 3,9 graden onder nul. En op Tweede Kerstdag 1938 vroor het 4,8 graden. In 2015 was het met Kerst in De Bilt (met 14 graden boven nul) bijna 20 graden warmer.

Gemiddelde vorst is uit winternacht verdwenen

Ons Kerstweer is dus grillig te noemen. Toch is er ook iets aan de hand met het gemiddelde. Een eeuw geleden was vorst nog de norm. Dat wil zeggen "nachtvorst": de minimumtemperatuur in de vroege ochtend.

Die lag in De Bilt een eeuw geleden gemiddeld nog onder nul - maar wel nipt: -0,2 graden. Nu is dat volgens het KNMI al 1,5 graden boven nul.

Vanzelfsprekend neemt daarmee de kans op een witte Kerst steeds verder af. Nou is die nooit heel groot geweest. Want een witte Kerst vraagt kou én neerslag. Echte kou komt in Nederland uit het oosten. En die lucht wil nog wel eens droog zijn.

De sneeuwwolken moeten bovendien nog op een specifieke datum besteld worden, om volgens de officiële definitie van een witte Kerst zowel op Eerste als op Tweede Kerstdag een gesloten sneeuwdek te geven. Sinds 1900 gebeurde dat gemiddeld slechts eens in de vijftien jaar. De kans op aanhoudende strenge vorst en een Elfstedentocht is zelfs bijna twee keer zo groot.

Tot slot nog één eigenaardigheid van de Nederlandse winter: als wij Kerst wat eerder in december zouden vieren, zou die vaker wit zijn. Dat komt door de 'Kerstdepressie': we krijgen vaak vlak voor Kerst een stroming met zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan. Dus het plaatje van dit jaar, met wat ijspret half december gevolgd door een groene Kerst - dát is nou typisch Nederlands winterweer.

Aanbevolen artikelen