In nieuw EU-plan gaan burgers betalen voor hun CO2-uitstoot van auto en verwarming

Inwoners van de Europese Unie moeten gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten tijdens het autorijden of voor het verwarmen van hun huis. Dat plan staat in het nieuwe maatregelenpakket om de Europese klimaatdoelen te halen.

De EU-landen en het Europees Parlement (EP) hebben een akkoord over het maatregelenpakket bereikt. De rederingen van de lidstaten en het volledige Europees Parlement moeten nog wel officieel instemmen voor het plan definitief doorgaat. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag, zodat de EU in 2050 helemaal 'klimaatneutraal' kan zijn. De nieuwe klimaatwetten zijn volgens het EP "cruciaal" en moeten dit doel mogelijk maken.

Eenzelfde systeem moet er volgens het plan ook komen voor burgers en andere bedrijven. Zij moeten gaan betalen voor hun persoonlijke CO2-uitstoot. Dat wordt geregeld via energiebedrijven en pompstations. Die bedrijven moeten ook gaan betalen om CO2 te mogen uitstoten. Die kosten worden doorberekend in de prijs die klanten betalen als ze tanken of de verwarming aanzetten.

Europarlementariër Esther de Lange van het CDA zegt in een reactie blij te zijn "dat er een gebalanceerd akkoord is bereikt op het grootste klimaatwetgevingspakket in de EU ooit. Met deze deal brengen we de uitstoot in Europa drastisch naar beneden, maar dan wel op een sociaal verantwoorde manier zonder de Europese industrie de das om te doen".