Alle wilde planten van Nederland moeten worden veiliggesteld in zaadbanken om ze voor uitsterven te behoeden. Nederland heeft dat dertig jaar geleden toegezegd op de milieuconferentie van Rio de Janeiro. De tijd dringt, want elk jaar verdwijnen er soorten. Wetenschappers en natuurbeschermers zijn in hun vrije uren in actie gekomen om zaden veilig te stellen, maar roepen op tot een nationaal programma.

Bijna niemand kent de trosgamander. Dus staat ook bijna niemand erbij stil dat deze plant vermoedelijk in 2022 uit Nederland verdween.



In de twintigste eeuw groeiden er nog trosgamanders in Friesland, Noord-Holland en Gelderland. Daarna gebeurde dat alleen nog op één helling in Zuid-Limburg, waar de kleine plant met roze bloemen enkele jaren geleden nog werd gezien. Maar toen hoogleraar plantecologie Joop Schaminée dit jaar opnieuw ging kijken, waren geen sporen van de plant meer te vinden.

Zo verliezen we elk jaar soorten, zegt Schaminée droevig. "En een plant die weg is, komt niet meer terug. Het genetische materiaal, vaak uniek voor specifieke regio's en vele duizenden jaren oud, is voorgoed verloren." Ongeveer een derde van de wilde planten in Nederland is bedreigd, onder andere door stikstofvervuiling, verdroging en versnippering van leefgebieden.

De kruipende moerasweegbree is een zeer zeldzame plant die voorkomt bij heidevennen. De kleine Nederlandse populatie is belangrijk voor heel Europa. Foto: Joop Schaminée

Genenrijkdom van wilde planten staat onder druk

Het belang van die genetische diversiteit wordt nog weinig begrepen. Op het oog lijkt de wilde sleedoorn die in Overijssel nog voorkomt langs beken, dezelfde plant als de (Zuid-Europese) sleedoorn die Rijkswaterstaat overal heeft geplant langs snelwegen, en die van daaruit verwildert.

Maar daar denkt de sleedoornpage, een sterk bedreigde van sleedoorn afhankelijke vlinder, anders over. Die lijkt een voorkeur te hebben voor de wilde versie, net als veel bijensoorten.

Met kleinere bloeiende planten is het niet anders, zegt Schaminée. Hij noemt de parnassia, een stervormige bloem die duinvalleien wit kleurt. Die komt ook op enkele plekken voor op de oostelijke zandgronden. "Maar dat is genetisch eigenlijk een heel andere plant", vertelt Schaminée.

"Intraspecifieke biodiversiteit" wordt die genenrijkdom binnen soorten genoemd. En die gaat nog harder achteruit dan het verlies van de soorten zelf.

De genetische verschillen tussen de parnassia uit de duinen en de parnassia in Drenthe zijn zo groot dat het eigenlijk twee verschillende planten zijn. Beide zijn zeldzaam en nemen af. Foto: Joop Schaminée

Een dertig jaar oude belofte om wilde planten te behouden

Die biodiversiteitscrisis staat momenteel hoog op de politieke agenda. In de Canadese stad Montreal bereikten tweehonderd landen maandag een akkoord over nieuwe maatregelen om de natuur te beschermen.

Maar Nederland moet zich nog steeds houden aan een belangrijke afspraak uit de allereerste VN-conferentie, van Rio de Janeiro in 1992. Landen hebben zich tijdens deze historische 'Earth Summit' verplicht de genetische plantendiversiteit te borgen, zegt Schaminée.

De beleidsverplichting die daaruit voortkomt is onder andere dat Nederland een 'genenbank' moet opzetten, om in elk geval de zaden van alle wilde planten veilig te stellen. "Dat is niet alleen bedoeld als back-up voor de natuur, maar ook bedoeld om in te zetten bij natuurherstel - zodat verdwenen soorten daadwerkelijk kunnen terugkeren."

Schaminée ziet het ook als een morele verplichting. Planten vormen de basis voor het natuurlijke leven. De scherpe achteruitgang van bloeiende kruiden is in Nederland bijvoorbeeld een van de hoofdredenen van de dramatische insectensterfte. Die heeft weer weerslag op vogels en ander natuurlijk leven.

De landelijke overheid doet dat wel voor een deel. Staatsbosbeheer heeft een genenbank voor bomen en struiken en sinds kort is er een initiatief om oorspronkelijke voedselgewassen veilig te stellen. Maar daarmee staat in totaal slechts 15 procent van de wilde planten die in Nederland voorkomen "op de nominatie" om gered te worden, schrijven Schaminée en collega-ecoloog Nils van Rooijen in een nieuw overzichtsrapport.

Watergentiaan. Zo divers als planten zijn, zijn ook hun zaden. Sommige kun je makkelijk bewaren, andere veel lastiger. Het Levend Archief doet hier ervaring mee op. Foto: Joop Schaminée

'Levend Archief' wil alle planten voor uitsterven behoeden

Dus zijn wetenschappers het voor de overige 85 procent zelf maar gaan doen. Schaminée en Van Rooijen richtten daarvoor Het Levend Archief op. Daar is inmiddels een groot aantal organisaties bij betrokken, zoals FLORON, de universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Amsterdam en diverse provincies.

Er is alleen onvoldoende financiering. Onderling verschillende populaties van de meer dan vijftienhonderd wilde planten van Nederland veiligstellen is monnikenwerk. Nu is dat grotendeels gebaseerd op onbetaalde avonduren en weekenden, en talloze vrijwilligers die door het land meewerken met het veiligstellen van de zaden.

Het verdient dan ook een landelijk programma te worden, zegt Schaminée. "Het kan toch niet zo zijn dat we miljarden investeren in natuurherstel en het aanpakken van de stikstofcrisis, maar straks moeten concluderen dat het toch niet gelukt is, omdat de soorten er simpelweg niet meer zijn."