Droogte, brand en keverplagen: Europees bos zucht onder klimaatverandering

Klimaatverandering drukt steeds zwaarder op Europese bossen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek onder leiding van Wageningen University & Research. Dat is niet alleen een probleem voor de natuur en de houtindustrie, maar ook voor ons klimaatbeleid: de bossen dreigen zelf een bron van CO2 te worden.

"Er zijn wat verschillen per regio en periode, maar over het geheel zien we dat sinds 1950 alle klimaatgerelateerde verstoringen in de Europese bossen zijn toegenomen", vertelt hoofdauteur Marco Patacca van Wageningen University & Research tegen NU.nl.

Kort na de klimaattop van Sharm-el-Sheikh vindt in de Canadese stad Montreal momenteel een belangrijke biodiversiteitstop plaats. Tweehonderd landen onderhandelen er twee weken over bescherming van het natuurlijk leven op aarde, dat snel achteruitgaat.

Over het geheel nemen Europese bossen nu nog meer CO2 op dan ze uitstoten, maar het is de vraag hoelang nog. Het neemt zichtbaar af, zegt Patacca. "In een aantal regio's van Europa zijn bossen nu al een netto CO2-bron geworden. Dat is bijvoorbeeld in Tsjechië het geval, en afgelopen jaar ook in Finland."