Nieuwe haven voor vloeibaar gas kan prijs (volgende winter) wat drukken

In Terneuzen moet een nieuwe haven komen om vloeibaar aardgas (lng) te importeren. Gasunie maakte maandag bekend deze te willen bouwen. Eerder dit jaar kwam er al een in Eemshaven en werd ook de lng-haven van Rotterdam uitgebreid. Energie-experts denken dat verdere uitbreidingen zinvol blijven, om de gasprijs (op langere termijn) wat omlaag te krijgen.

De gasprijzen zijn zo hoog omdat het aanbod sterk is teruggelopen, terwijl de vraag naar gas gelijk bleef. Tenminste, dat is de simpele versie.

Maar eigenlijk wordt de gasprijs momenteel door iets anders opgedreven: er zijn te weinig lng-havens. Dat zegt gasexpert Jilles van den Beukel van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). "Het aanbod van lng is eigenlijk het probleem niet."

Door die beperkte invoercapaciteit is de prijs die voor gas op land wordt betaald 30 tot 40 procent hoger dan de gashandelsprijs op de Noordzee. Daar liggen soms tankers te dobberen die het gas in de havens niet kwijt kunnen.

'Nederlands lng' stroomt door naar Duitsland

Ten opzichte van andere Europese landen kan Nederland veel lng importeren. Naast de terminal van Eemshaven staat er ook een in Rotterdam, die in 2011 gereedkwam. De invoercapaciteit werd daar dit jaar al uitgebreid van 12 naar 16 miljard kuub, en dat wordt zelfs 20 miljard. Eemshaven voegt daar nog 8 miljard kuub aan toe.

Maar ons goed ontwikkelde pijpleidingennetwerk heeft ook een 'nadeel': het is aangelegd om grote hoeveelheden gas te exporteren - uit de tijd dat we zelf veel produceerden.

Aangezien Europa een gedeelde gasmarkt heeft, gaat er bij een hogere gasvraag in Duitsland veel 'Nederlands lng' de oostgrens over (en stijgt ook bij ons dan de prijs). Sterker nog, momenteel gaat bijna alle lng die in Nederland wordt geïmporteerd door naar Duitsland, zegt gasexpert Rene Peters van onderzoeksbureau TNO.

Terminal in Terneuzen kan volgende winter klaar zijn

Dus rijst de vraag of het slim zou zijn als Nederland nóg een lng-haven zou aanleggen. Dat zou op meerdere plaatsen kunnen, maar Zeeland lijkt nu de belangrijkste kandidaat: Gasunie gaf maandag aan met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te overleggen om ook in Terneuzen nog een terminal te bouwen. Deze zou vóór de volgende winter operationeel moeten zijn en na de winter van 2025/2026 weer afgebroken worden.

Voor de huidige winter hebben we er dus niks meer aan, maar Van den Beukel denkt dat het wel nog zinvol is om er één bij te bouwen. Als het een kleine terminal is, kan die jaarlijks ongeveer 5 miljard kuub gas importeren. En met elke 5 miljard kuub uitbreiding van de importcapaciteit zal de gasprijs ongeveer 5 procent dalen, zegt Van den Beukel.

Nederland plukt vruchten van nieuwe Duitse terminal

Als Nederland zelfs het punt bereikt dat de invoercapaciteit voor lng groter wordt dan de doorvoercapaciteit naar Duitsland (zo'n 35 miljard kuub), zullen beide landen voor het eerst een verschillende gasprijs krijgen, verwacht Van den Beukel. Daarbij zou gas in Nederland goedkoper zijn dan bij onze oosterburen. De terminal in Terneuzen zou dan een capaciteit van meer dan 7 miljard kuub moeten krijgen.

Maar ondertussen bouwt ook Duitsland zelf aan extra invoercapaciteit: op 17 december wordt in Wilhelmshaven de eerste lng-haven geopend. Vanwege die verbonden markt zal dat ook in Nederland de prijs weer iets drukken.

"We hebben eigenlijk een gezamenlijke wedstrijd tussen Nederland en Duitsland om nu zoveel mogelijk lng-capaciteit te bouwen, om te kunnen genieten van iets relaxtere prijzen", besluit Peters.

Aanbevolen artikelen