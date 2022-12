Nederlandse projecten grijpen naast prestigieuze milieuprijzen van prins William

De gemeente Amsterdam en het Nederlandse The Great Bubble Barrier zijn vrijdag in het Amerikaanse Boston niet in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Earthshot Prize. Deze door de Britse prins William bedachte milieuprijzen van 1 miljoen Britse pond (1,17 miljoen euro) gingen niet naar de Nederlandse kanshebbers, maar naar projecten uit Kenia, India, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Oman.

De Nederlandse organisaties noemden het vooraf "een grote eer" dat ze genomineerd waren.

The Great Bubble Barrier voorkomt met een gordijn van luchtbellen dat plastic via rivieren en grachten in de zee belandt. Meer dan 80 procent van het drijvende plastic wordt erdoor tegengehouden en komt in de opvangbakken terecht.

Het bedrijf verloor in de categorie 'Oceanen nieuw leven inblazen' van een Australisch project dat vrouwen die deel uitmaken van de oorspronkelijke bevolking moet betrekken bij het behoud van koraalriffen.

De gemeente Amsterdam was genomineerd vanwege het doel om in 2050 volledig circulair te zijn en tegen 2030 de hoeveelheid gebruikte materialen gehalveerd te hebben. Volgens de Earthshot Prize is onze hoofdstad de eerste stad ter wereld die zich gebonden heeft aan dit doel. Toch won Amsterdam het in de categorie 'Afvalvrij leven' niet van een Brits bedrijf dat zeewier omzet in verpakkingsmateriaal.

Prins William en zijn vrouw Catherine waren vrijdag wel aanwezig bij de ceremonie, maar de Nederlandse kanshebbers kozen ervoor om deze via een livestream bij te wonen. "Een duurzamere keuze", zeiden ze daarover tegen het ANP.

Aanbevolen artikelen