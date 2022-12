De winter begint donderdag en dat gaan we de komende dagen meteen merken. Er steekt een noordoostenwind op, en gedurende de eerste twee weken van december zijn de temperaturen overdag en 's nachts lager dan normaal. Toch zijn er nog geen voortekenen van aanhoudende vrieskou.

Wie de thermostaat nog niet lager heeft gezet, zou in december weleens de duurste energierekening ooit kunnen krijgen. Dat komt doordat de gasprijzen nog steeds hoog zijn en doordat december de laatste maand is zonder het prijsplafond. Nu betaal je zelf nog de volle mep, vanaf januari springt de overheid grootschalig bij.

Maar er is nog een belangrijke reden: we krijgen een periode van ten minste twee weken die kouder zijn dan normaal voor de tijd van het jaar. Het gasgebruik schiet dan plotsklaps omhoog, waardoor ook de gasprijs verder kan stijgen.

Dat is wennen, omdat we juist een lange 'te zachte' periode achter ons hebben. In goed geïsoleerde huizen hoefde in oktober en november nog vrijwel niet gestookt te worden.