Kabinet wil nieuwe kerncentrales in Borssele bouwen

De twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen moeten in Borssele komen. Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf dinsdag op basis van Haagse bronnen. De Zeeuwse plaats heeft op dit moment al een kerncentrale.

In het regeerakkoord van december vorig jaar werd de komst van nieuwe kerncentrales al aangekondigd. Het kabinet wil meer inzetten op kernenergie. De energiebron moet volgens de plannen voldoen aan ongeveer 20 procent van de huidige Nederlandse stroomvraag.

Het kabinet had al 5 miljard euro vrijgemaakt voor de bouw van de kerncentrales. De totale kosten zullen (veel) hoger uitvallen, maar het is nog onduidelijk hoeveel de overheid uiteindelijk zal bijdragen.

De centrales moeten uiterlijk in 2035 in gebruik worden genomen. Het duurt zo'n tien à vijftien jaar om vergunningen rond te krijgen en de centrales te bouwen.

Volgens het kabinet is Borssele geschikt voor de bouw van nieuwe kerncentrales, omdat er al een nucleaire infrastructuur is vanwege de al aanwezige kerncentrale. Draagvlak onder de lokale bevolking is een voorwaarde om het project te laten doorgaan, stelt het kabinet.