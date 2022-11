Historische deal over klimaatschadefonds, maar concrete afspraken blijven uit

De laatste speeches tijdens de plenaire slotbijeenkomst van de klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh zijn nog bezig, maar al wel is bekend dat er een akkoord is over de oprichting van een klimaatschadefonds. Dat er consensus is over het opzetten van een fonds is op zich historisch. Maar gedetailleerde afspraken, bijvoorbeeld over wie er hoeveel moet betalen, worden uitgesteld tot de volgende klimaattop in 2023.

Het was lang wachten op het begin van de plenaire slotbijeenkomst van de klimaattop. Om 4.10 uur (lokale tijd) ging de bijeenkomst van start en daarmee is de klimaattop in Sharm-el-Sheikh een van de langste ooit.

Zodra de bijeenkomst begon werd een voorstel over een klimaatschadefonds aangenomen. Het vergoeden van de schade die ontstaat door klimaatrampen groeide dit jaar uit tot het belangrijkste onderwerp op de klimaattop.

Zaterdag kwam er beweging in de onderhandelingen

Zaterdagochtend leek de kans op succes nog uiterst klein op de klimaattop. Eurocommissaris Frans Timmermans zei te vrezen dat de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs uit beeld zouden verdwijnen. Hij dreigde zelfs weg te lopen zonder deal: "Wij hebben liever geen besluit dan een slecht besluit."

Maar in de loop van zaterdag kwam er toch beweging in de onderhandelingen, nadat voorzitter Egypte een compromisvoorstel deed over een klimaatschadefonds.

De Europese Unie speelde de afgelopen dagen een sleutelrol, door na jaren van weerstand nu toch open te staan voor de oprichting van zo'n schadefonds. Wel wil de EU dat het geld alleen gaat naar de meest kwetsbare landen, en dat landen als China en Saoedi-Arabië er geld aan bijdragen. Die grote uitstoters worden door de VN gezien als ontwikkelingslanden en hoeven daarom niet bij te dragen aan bestaande klimaathulp.

Concrete beslissingen zijn uitgesteld

Een beslissing over de landen of instellingen die moeten bijdragen aan het vergoeden van klimaatschade is uiteindelijk nog niet genomen. Egypte stelde voor om die beslissing nog een jaar uit te stellen. Dat bleek nodig om alle landen aan boord te krijgen. Ondertussen gaat een commissie onderzoeken hoe het klimaatfonds precies moet gaan werken.

De oprichting van het klimaatschadefonds betekent een grote doorbraak voor de internationale klimaatonderhandelingen. Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat rijke landen zo'n fonds zouden goedkeuren. Maar de enorme overstromingen in Pakistan van afgelopen zomer en andere klimaatrampen hebben de hele wereld met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering zorgt nu al voor veel schade. Dat besef lijkt op de klimaattop voor een flinke verschuiving te hebben gezorgd.

Wel blijft dus nog onduidelijk wie zal bijdragen aan het fonds en hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor ontwikkelingslanden. Dat belooft in de toekomst nog een stevige discussie te worden. Ontwikkelingslanden zijn nu al gefrustreerd door de gebroken klimaatbeloftes van rijke landen. Zij moeten jaarlijks 100 miljard dollar bijeen verzamelen voor klimaatmaatregelen in arme landen, maar schieten al jaren tekort.

'Cruciaal beginpunt'

"Dit klimaatschadefonds heeft lang op zich laten wachten en het is schokkend hoe lang het heeft geduurd voordat rijke landen eindelijk instemden om degenen die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering te helpen. Voor mensen die aan de frontlinie van de klimaatcrisis staan, biedt dit fonds hoop dat zij hulp zullen krijgen om te kunnen herstellen van klimaatrampen. Er is nog een hele weg te gaan en veel vragen zijn onbeantwoord gebleven, maar voor nu is dit een cruciaal beginpunt," zegt Nils Mollema van ActionAid Nederland.

VN-topman António Guterres verwelkomt de beslissing om een klimaatschadefonds op te richten. Ook hij zegt dat de deal niet genoeg is, maar het is volgens hem wel een belangrijk politiek signaal.

Eerder

