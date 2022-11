Klimaattop nadert einde, maar veel grote vraagstukken staan nog open

De klimaattop in Sharm-el-Sheikh nadert zijn einde, maar de uitkomst blijft hoogst onzeker. Als voorzitter publiceerde Egypte donderdagochtend een eerste versie van een slotverklaring, maar veel grote vraagstukken blijven daarin onopgelost.

In het document van twintig pagina's doet Egypte voorstellen voor de conclusies die aan het eind van de klimaattop kunnen worden getrokken. De 197 landen die deelnemen aan de top moeten gaan nu discussiëren over het voorstel om uiteindelijk tot een gezamenlijke tekst te komen.

De concepttekst roept landen op om vast te houden aan het doel uit het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. De afgelopen dagen vreesden sommige landen dat dit doel zou worden afgezwakt.

Een Indiaas voorstel om het gebruik van alle fossiele brandstoffen af te bouwen heeft het concept niet gehaald. In de concepttekst staat nog wel dat het gebruik van steenkool moet worden afgebouwd, een herhaling van de tekst die vorig jaar op de klimaattop in Glasgow de slotverklaring haalde.

Als grootverbruiker van steenkool wil India liever dat de focus verschuift naar alle fossiele brandstoffen. Het land wordt daarin gesteund door onder meer de Europese Unie, die wil dat landen hun klimaatambities opschroeven. Maar olieproducenten als Saoedi-Arabië willen voorkomen dat ook olie wordt genoemd in de slotverklaring.

'Rijke landen moeten meer doen'

In het Egyptische concept staat ook dat rijke landen onvoldoende doen om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zij houden vast aan "ontoereikende en niet-ambitieuze doelen", terwijl ze onvoldoende steun geven aan ontwikkelingslanden om klimaatverandering tegen te gaan.

Een van de belangrijkste discussiepunten in Egypte is het vergoeden van klimaatschade. Kwetsbare eilandstaten en andere ontwikkelingslanden vinden dat rijke landen een fonds moeten oprichten om schade door klimaatrampen te vergoeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door overstromingen, zoals afgelopen zomer in Pakistan, of het verlies van land door zeespiegelstijging.

Het concept van de slotverklaring benadrukt het belang van maatregelen tegen klimaatschade. Ook spreekt de tekst van "ernstige zorgen" over de kosten die hiermee gepaard gaan. Maar over geld om klimaatschade te vergoeden valt nog niets te lezen; daar wordt nog druk over onderhandeld.

Onderhandelingen gaan weekend in

Hetzelfde geldt voor de belofte van rijke landen om jaarlijks 100 miljard dollar (96,5 miljard euro) aan klimaathulp te verzamelen voor ontwikkelingslanden. Dat bedrag had al in 2020 rond moeten zijn, maar er gaan nog altijd miljarden minder naar de armste landen. De concepttekst roept rijke landen op om daar wat aan te doen, maar het is onduidelijk of dat nog in Egypte lukt.

Officieel eindigt de klimaattop vrijdag. Egypte zegt de onderhandelingen dan te willen afronden, maar deelnemers verwachten dat ze in het weekend nog zullen doorgaan. Uiteindelijk moeten alle landen het eens worden over de slotverklaring, waardoor dwarsliggers voor vertraging en aanpassingen kunnen zorgen.

