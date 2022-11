Brazilië wil ontbossing stoppen en klimaattop organiseren in Amazonegebied

"Brazilië is terug." Met die woorden op de klimaattop in Egypte keerde Luiz Inácio Lula da Silva terug op het wereldtoneel. Lula is vanaf 1 januari de nieuwe president van het Zuid-Amerikaanse land. Dat zal een groenere koers varen, zei Lula op de klimaattop. Met behulp van een internationaal fonds moet ontbossing in de Amazone in 2030 gestopt zijn.

"We gaan er alles aan doen om te zorgen dat ontbossing in 2030 gestopt is", zei Lula. Daarmee onderstreepte hij de nieuwe toewijding van Brazilië aan het klimaat.



Het wordt gezien als een lichtpuntje van de moeizame klimaattop. Brazilië is terug; niet alleen als land, maar ook in persoon. Lula's voorganger Jair Bolsonaro ontkende klimaatverandering, negeerde de klimaattoppen en zette vol in op ontbossing van het Amazonewoud, met hoge CO2-uitstoot tot gevolg.

Lula heeft een beter trackrecord. Tijdens zijn eerdere presidentschap tussen 2003 en 2010 slaagde hij erin de ontbossing van de Amazone sterk af te remmen. Hij wil zich nu opnieuw inzetten voor bosbescherming.

'Klimaattop van 2025 moet in de Amazone gehouden worden'

Lula prees het belang van de klimaattoppen van de Verenigde Naties. "We kunnen het niet alleen. We hebben ook meer leiderschap nodig om de opwarming te stoppen." Hij wees wel op de grote verantwoordelijkheid van rijke landen. Die hebben zich volgens hem niet aan de beloften van de klimaattop in Kopenhagen (2009) gehouden.

De aanstaande Braziliaanse president stelde woensdag voor om de top van 2025 in het Amazonegebied te houden. Daar staat 's werelds grootste overgebleven regenwoud. "Dan kunnen mensen een idee krijgen van het belang van dit deel van de wereld."

De klimaatonderhandelingen van de VN hebben een speciale band met Brazilië. Dertig jaar geleden werd in Rio de Janeiro de Earth Summit gehouden, die achteraf kan worden gezien als de eerste VN-klimaattop. Daar werd besloten tot oprichting van het UNFCCC, dat sindsdien de klimaattoppen organiseert.

Internationaal mechanisme voor beschermen bossen

Of Lula's klimaatbeleid succesvol wordt, hangt ook af van de rest van de wereld, zegt Bas Eickhout tegen NU.nl. De GroenLinks-Europarlementariër is in Sharm-el-Sheikh aanwezig als delegatieleider van het Europees Parlement.

"Ook de Europese Unie wil ontbossing tegengaan, en de verkiezing en nieuwe toewijding van Lula bieden een kans. Maar tot nu toe levert het tegengaan van ontbossing financieel weinig op. Er moet een beter mechanisme komen om het te belonen", aldus Eickhout.



Ook dat is een onderwerp dat al meer dan tien jaar besproken wordt op de VN-klimaattoppen. Door ontbossing te stoppen daalt de CO2-uitstoot. Die zou je kunnen omrekenen tot zogeheten koolstofrechten, die verhandeld kunnen worden. Dat moet tegenwicht bieden aan de opbrengsten van ontbossing.

Brazilië moet klimaatdoel nog aanscherpen

Er is ook een kleine teleurstelling: Lula noemde in zijn speech geen scherper uitstootdoel voor 2030. Vorig jaar spraken landen op de klimaattop in Glasgow af dat ze in 2022 nog een laatste poging doen om deze doelen aan te scherpen. Op die manier zouden ze in de buurt blijven van de afspraken uit het Parijsakkoord.

Voor de verkiezing van Bolsonaro in 2016 had het land ambitieuzere klimaatdoelen dan nu. Nu Brazilië is naast onder meer Turkije, Saoedi-Arabië en China een van de landen die op dat punt achterlopen.

