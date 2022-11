Steeds meer 'onbeheersbare' natuurbranden in Nederland komende jaren

Het aantal natuurbranden zal de komende jaren toenemen. Doordat het steeds vaker en steeds langer erg warm en droog is, stevent Nederland af op onbeheersbare natuurbranden.

Sinds het afgelopen voorjaar woedden er 750 natuurbranden in Nederland, waarvan sommige grote gevolgen hadden. Zo moest in Ouddorp (Zuid-Holland) een vakantiepark worden ontruimd wegens een duinbrand.

In Mariapeel (Limburg) had de brandweer in augustus de grootste moeite om de smeulende brandhaarden te bereiken. Een deel van de snelweg A28 ging op slot na een reeks bermbranden.

"Een onbeheersbare natuurbrand klinkt bedreigend. En dat is het ook", aldus Slofstra. Nederland is zeer dicht bebouwd, dus een natuurbrand heeft al snel gevolgen voor wegen, hoogspanningsleidingen, woningen, campings en zorginstellingen.

Er kan volgens Slofstra door klimaatverandering met hitte en droogte een situatie ontstaan dat er meer branden tegelijk zijn. Dan zijn alle brandweerlieden en het materieel daarvoor nodig en is er geen brandweer meer voor andere taken. In Engeland is dat deze zomer al gebeurd. "En het kan morgen bij ons gebeuren."