EU scherpt klimaatdoel nog eens aan: uitstoot niet 55 maar 57 procent omlaag

De Europese Unie gaat haar gezamenlijke klimaatdoel voor 2030 nog eens opschroeven. Hoogstwaarschijnlijk wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met 57 procent verminderen in plaats van 55 procent dat nu nog het doel is. "We zijn aan het versnellen", zegt Eurocommissaris Frans Timmermans op de klimaattop in Egypte.

De Europese Commissie presenteerde vorig jaar een groot pakket maatregelen waarmee de uitstoot met zeker 55 procent omlaag moest. Daarvoor mikte de EU nog op een min van 40 procent.

Maar door de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis worden er extra maatregelen genomen om hernieuwbare energie op te wekken en energie te besparen. Die stappen leiden volgens Timmermans tot een uitstootvermindering van minstens 57 procent. Daarom wil de EU haar officiële klimaatdoel ook aanscherpen in aanloop naar de volgende klimaattop, volgend jaar in Dubai.

"Laat je niet vertellen dat de EU terugkrabbelt. Laat je niet vertellen dat de Russische inval in Oekraïne de Europese Green Deal nekt", aldus Timmermans. "Europa blijft op koers. We zijn zelfs aan het versnellen."

Met de aankondiging zet de EU ook druk op andere landen om hun uitstootdoelen aan te scherpen. Tot nu toe gebeurt dat in Egypte nauwelijks. Uit berekeningen voor aanvang van de klimaattop bleek dat de huidige klimaatbeloftes van de 197 deelnemende landen nog lang niet genoeg zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Een ander belangrijk onderwerp op de klimaattop is het vergoeden van permanente klimaatschade. Ontwikkelingslanden willen dat rijke landen daar geld voor beschikbaar maken. Timmermans zegt "concrete stappen" te willen zetten, maar zinspeelde erop dat niet alle knopen in Sharm-el-Sheikh kunnen worden doorgehakt. "Ik hoop dat we onszelf de vrijheid gunnen om vooruit te bewegen, zonder dat elke vraag nu al moet worden beantwoord."

