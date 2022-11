Nederlandse industrie is sinds 2018 nauwelijks klimaatvriendelijker geworden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De grote industrie is in de afgelopen vier jaar nauwelijks klimaatvriendelijker gaan produceren. Met de duurzaamste productiemethoden zouden de grootste uitstoters jaarlijks megatonnen aan uitstoot kunnen besparen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

De 264 Nederlandse bedrijven die meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem presteren gemiddeld 13,8 procent slechter dan deze maatstaf, blijkt uit onderzoek van de NEa. Vier jaar eerder was dat nog 14,9 procent, dus de verduurzaming was in die jaren beperkt.