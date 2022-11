De landen in de diepste crisis krijgen de minste klimaatsteun

Landen die hulp het hardst nodig hebben, grijpen vaak naast de pot met klimaatgeld. Dat zegt klimaatprofessor Maarten van Aalst tegen NU.nl. Door droogte, honger en conflict gaan deze landen van crisis naar crisis, waardoor ze ook extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Op de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh presenteerde het Rode Kruis woensdag een rapport waaruit blijkt dat er niet alleen een tekort aan klimaatfinanciering is, maar dat dit geld bovendien vaak op de verkeerde plekken terechtkomt, of in elk geval niet waar het het hardst nodig is.

"Onze hoofdboodschap is vooral dat er op alle fronten nog steeds te weinig gebeurt", zegt Van Aalst. "Maar vooral voor aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering ontbreekt geld, en specifiek voor steun voor de allerarmste landen."

Van Aalst is hoofdauteur bij de internationale klimaatwerkgroep IPCC, hoogleraar Klimaatrampen aan de Universiteit Twente en directeur van het Klimaatcentrum van het internationale Rode Kruis. "Ons rapport laat zien dat de kwetsbaarste landen de laagste bedragen per persoon ontvangen. De landen die het minst krijgen zijn de landen die al lang in een crisis verkeren, bijvoorbeeld door conflicten."

Ondanks droogte geen klimaathulp in Hoorn van Afrika

Hij voert Somalië aan als voorbeeld. "Dat land is duidelijk extreem kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, maar mensen ontvangen daar bijna niets uit de klimaatfondsen."

Somalië is onderdeel van de zogeheten Hoorn van Afrika. Deze oostelijke punt van het continent is gevoelig voor langdurige droogten, die kunnen leiden tot misoogsten en sterfte van vee. In zijn openingstoespraak voor de klimaattop beschreef de president van Kenia de huidige droogte als de ergste in veertig jaar.

Veel landen in de Oost-Afrikaanse regio, zoals naast Somalië ook Ethiopië, Eritrea en Zuid-Soedan, worden ook geteisterd door jarenlange gewapende conflicten.

"Het lastige is dat in die kwetsbaarste landen zo veel andere prioriteiten spelen dat klimaat niet als apart probleem aangepakt kan worden", zegt Van Aalst. "Er zijn daar structurele oplossingen nodig om mensen uit armoede en extreme kwetsbaarheid te krijgen."

Ook kleine stapjes helpen om verder te komen

Werken met de overheid is er volgens Van Aalst ook lastig. Die is vaak maar beperkt in staat alle problemen op te lossen, en bovendien vaak zelf onderdeel van het confict.

Een van de oplossingen is volgens Van Aalst daarom ervoor zorgen dat meer financiering rechtstreeks naar lokale gemeenschappen kan stromen. "Daar zijn vorig jaar op de klimaattop in Glasgow ook afspraken over gemaakt."

Afspraken op klimaattoppen leiden niet automatisch ook tot actie. Maar Van Aalst ziet wel een paar lichtpuntjes. De toegezegde bedragen voor herstelbetalingen zijn symbolisch, maar daarmee is wel het hek van de dam nadat de discussie die eerder jarenlang had vastgezeten. En hij roemt bijvoorbeeld de Nederlandse bijdragen voor Afrikaanse klimaatadaptatie en voor waarschuwingssystemen bij naderende klimaatrampen.

Schade voorkomen is geen direct verdienmodel

Toch blijft er nog een andere hardnekkige reden bestaan dat klimaathulp niet automatisch op de plek belandt waar die het hardst nodig is: verdienmodellen.

Overheden en zeker bedrijven investeren het liefst in projecten die ook weer wat opleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor duurzame energie in relatief stabiele landen. Geld steken in het voorkomen van een ramp is volgens Van Aalst weliswaar voordeliger dan achteraf de schade betalen, maar je kunt het niet verkopen als businesscase.

