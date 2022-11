Zelensky: 'Wereld heeft vrede nodig om klimaatbeleid te laten slagen'

We moeten eerlijk zijn over waarom klimaattoppen te weinig resultaat opleveren, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat komt volgens hem doordat veel mensen hun inzet voor het klimaat niet menen en risico's nemen die de wereld zich niet kan veroorloven. "Voor effectieve klimaatactie heeft de wereld vrede nodig."

"Op deze klimaatconferentie is geen gebrek aan mooie woorden", zei Zelensky dinsdag via een videoverbinding tegen wereldleiders in Sharm-el-Sheikh. "Ik heb vandaag naar een aantal van de speeches geluisterd en ben het met veel mensen eens."

Maar waarom praten we er elk jaar over in plaats van te rapporteren wat we daadwerkelijk hebben gedaan? Daar moeten we eerlijk over zijn, zei Zelensky. "De waarheid is dat er veel mensen zijn die klimaatverandering niet serieus nemen. Er zijn velen voor wie dit alleen maar retoriek, marketing of politiek ritueel is, maar geen echte actie."

"Dat zijn degenen die de spot drijven met mensen die levens willen redden. Zij zijn degenen die oorlogen beginnen, terwijl de wereld zich geen enkel schot kan veroorloven."

Zelensky was vorig jaar nog fysiek aanwezig op de klimaattop in Glasgow. Daar wees hij ruim drie maanden voor het begin van de Russische invasie al op de groeiende spanningen aan de Oekraïense grens.

Energiecrisis, voedselcrisis en potentiële stralingsramp

De Russische invasie van Oekraïne heeft de wereld in een energiecrisis geworpen. Die heeft verschillende gevolgen voor het klimaat. Het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie­agent­schap ziet dat landen versneld investeren in duurzame energie en energiebesparing. Dat kan een snellere daling van de CO2-uitstoot tot gevolg hebben.

Daar staat tegenover dat landen teruggrijpen op steenkool en grootschalig investeren in lng (vloeibaar aardgas). Dat dreigt een deel van die CO2-daling weer teniet te doen.

Zelensky verwees in zijn toespraak dinsdag niet alleen naar de energiecrisis, maar ook naar de voedselcrisis in Afrikaanse landen. Die wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen en het blokkeren van Oekraïense graantransporten door Russische oorlogschepen.

De situatie in de wereld is een jaar tijd radicaal veranderd. "Wij moeten dagelijks controleren of de grootste kerncentrale van Europa nog werkt", aldus Zelensky. Die centrale in Zaporizhzhia is bezet door het Russische leger. De vrees bestaat dat de centrale wordt opgeblazen.

'Ik bedank iedereen die het leven serieus neemt'

De Oekraïense president vroeg zich af of er een stralingsramp komt. En wat gebeurt er als die ook delen van Europa en het Midden-Oosten treft, of mogelijk Noord-Afrika? "Vorig jaar konden we ons dit soort vragen niet voorstellen, maar nu hebben we er tientallen."

Ondanks de oorlog heeft Oekraïne een eigen paviljoen op de klimaattop. Daar presenteert het land een initiatief om meer aandacht te geven aan de gevolgen van wereldwijde oorlogen op het klimaat. "Ik nodig u uit om ons initiatief te steunen", zei Zelensky. "En ik bedank iedereen die het leven op deze planeet serieus neemt."

