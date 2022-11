Onderzoek: Investeringen in vloeibaar gas brengen klimaatdoelen in gevaar

De wereldwijde investeringen in infrastructuur voor vloeibaar aardgas (lng) dreigen de klimaatdoelen in gevaar te brengen. Er komt veel meer lng-capaciteit dan we nodig hebben als we de opwarming van de aarde willen beperken.

Dit blijkt uit een analyse die Climate Action Tracker donderdag publiceert op de klimaattop in Egypte.

Sinds Rusland de gasexport sterk heeft teruggeschroefd, zet Europa vol in op het binnenhalen van vloeibaar aardgas. Door de hele EU zijn er plannen voor 26 nieuwe lng-terminals, en veel exporterende landen willen nieuwe fabrieken bouwen om aardgas vloeibaar te maken.

Veel van die nieuwe infrastructuur is pas na 2025 bruikbaar, blijkt uit het rapport van Climate Action Tracker. Dat terwijl het gebruik van fossiele brandstoffen juist sterk moet dalen richting 2030, om de Europese CO2-uitstoot met minstens 55 procent omlaag te brengen.

Als alle voorgestelde plannen worden uitgevoerd, zou er in 2030 ongeveer 500 miljoen ton (ruim 600 miljoen kubieke meter) meer lng verscheept kunnen worden dan we nog nodig hebben. Europa zou meer lng kunnen invoeren dan er ooit aardgas uit Rusland naar het continent kwam.

Grootschalige uitbreiding van de lng-infrastructuur is daarom een "nepoplossing" voor de energiecrisis, concludeert de onderzoeksgroep. Als we de lng-capaciteit volledig benutten, blijven we te veel CO2 uitstoten. Het alternatief is dat we de terminals en fabrieken wel bouwen, maar niet gebruiken. Dat kan weer leiden tot grote economische verliezen.

Landen als Duitsland verwachten dat ze hun lng-terminals later nog kunnen gebruiken om groene waterstof te importeren. Maar volgens een recent onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer ISI bestaan daar nog "grote onzekerheden" over. Er komen flinke kosten en technische uitdagingen bij kijken.

Volg de klimaattop Ontvang een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Klimaatplannen niet op koers voor 1,5 graden

In zijn rapport kijkt Climate Action Tracker ook naar de klimaatplannen die landen bij de VN hebben ingediend. Sinds de klimaattop in Glasgow, een jaar geleden, zien de onderzoekers weinig veranderingen. Slechts 25 landen hebben hun klimaatdoelen in het afgelopen jaar aangescherpt, en in sommige gevallen ging het vooral om een symbolische wijziging.

Met het huidige beleid komt de opwarming van de aarde in 2100 uit op 2,7 graden, verwacht Climate Action Tracker. Als alle landen zich helemaal houden aan hun doelen voor 2030 en hun beloftes om daarna klimaatneutraal te worden, dan komt de opwarming uit op 2 graden.

De denktank ziet wel goed nieuws uit de VS, dat dit jaar een pakket zeer ambitieuze klimaatmaatregelen aannam. Ook China zet sneller in op hernieuwbare energie in het vijfjarenplan dat president Xi Jinping dit jaar presenteerde.

Eerder

Aanbevolen artikelen