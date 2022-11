Warmste Europese oktobermaand ooit gemeten, 2022 nu al het zonnigste jaar

De afgelopen maand gaat de boeken in als de warmste oktober in Europa sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur lag 2 graden hoger dan in diezelfde periode tussen 1991 en 2020. Ook 2022 zelf heeft een nieuw record gehaald: niet eerder scheen de zon in Nederland zo veel in een jaar tijd.

Tot dusver hebben de metingen dit jaar 2099,6 uren zon geregistreerd. Daarmee is met nog minder dan twee maanden te gaan het record van 2003 al uit de boeken. 2022 leverde eerder al een recordhoeveelheid zonne-energie op.

Volgens Weerplaza schijnt de zon normaal zo'n 1.773 uur in een jaar. Daar zit dit jaar al bijna 20 procent boven. De maanden februari, april, juni, juli, augustus en oktober staan alle in de lijst van de tien maanden met de meeste zonuren. Ook maart sprong in het oog: toen scheen de zon liefst 245 uur, waar 141 uur normaal is.

Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie, ziet de warme oktobermaand en de vele zonuren als wake-upcall. "De ernstige gevolgen van klimaatverandering zijn vandaag de dag goed zichtbaar. We hebben ambitieuze klimaatactie nodig op de COP27", zegt Samantha Burgess van Copernicus.

Ze verwijst daarmee naar de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, die zondag begonnen is. De komende weken komen talloze wereldleiders bijeen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarnaast zoeken ze oplossingen voor de opwarming die al onomkeerbaar is.

Omvang zee-ijs bereikt dieptepunt

Copernicus ziet verder dat de omvang van het zee-ijs in het noordpoolgebied zo'n 9 procent onder het gemiddelde was in oktober. Tussen 1991 en 2020 had het zee-ijs zo'n 7,9 miljoen vierkante kilometer groot moeten zijn.

De afgelopen vijftien jaar viel deze omvang telkens kleiner uit. Het dieptepunt was in oktober 2020, toen het gebied ruim 25 procent kleiner was.

Verder was het in het grootste deel van Zuid-Europa en het gebied ten zuidoosten van Europa droger dan gemiddeld. Elders op ons continent, bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, was het juist natter dan normaal.

Aanbevolen artikelen