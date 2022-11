Rijke landen moeten solidair zijn met arme landen die veel last hebben van de klimaatverandering, zegt minister-president Mark Rutte maandag in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh. Daar vindt de komende twee weken de VN-klimaattop plaats. Nederland zegt net als een aantal andere Europese landen extra klimaathulp toe, maar wel pas vanaf 2025.

"Klimaatschade is een realiteit voor onze Afrikaanse partners", zei Rutte. "Ze staan aan het front van een crisis die ze niet zelf hebben veroorzaakt."

Ontwikkelingslanden maken zich terecht zorgen over permanente klimaatschade, zei Rutte. "Ik begrijp jullie oproep tot meer solidariteit." Er moet meer gedaan worden tegen de blijvende gevolgen van klimaatverandering, aldus de premier. "Die kunnen we zelfs met al onze inspanningen niet ongedaan maken."

Eerder op de dag waarschuwde onder meer VN-secretaris-generaal António Guterres al voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering. De wereld bevindt zich "op een snelweg naar de klimaathel, met de voet op het gaspedaal", zei hij.

Guterres riep rijke en ontwikkelende landen op om een 'solidariteitspact' te sluiten, waarin iedereen afspreekt om nog voor 2030 meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens Guterres moeten met name de VS en China hieraan bijdragen, omdat zij zulke grote uitstoters zijn.

'Klimaatverandering is onze nachtmerrie'

Mia Mottley, minister-president van de Caribische eilandstaat Barbados, wees tijdens de openingsceremonie op de grote kloof tussen de allerarmste en de allerrijkste landen. Zo moeten de armste landen vaak een veel hoger rentepercentage betalen als ze geld willen lenen - terwijl ze om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering veel geld nodig hebben. "Zuidelijke landen zijn nog steeds overgeleverd aan de genade van noordelijke landen."

Verschillende regeringsleiders deelden voorbeelden van de schade die klimaatverandering al aanricht in hun landen. De hoorn van Afrika is in de greep van de ergste droogte in 40 jaar, zegt William Ruto, president van Kenia. "Na twee jaar zonder regen zijn in Kenia al 2,5 miljoen stuks vee omgekomen. Klimaatverandering is onze levende nachtmerrie."

Hij verwees naar de grote steenkoolvoorraden van Kenia, die het land niet wil winnen. In plaats daarvan wil Ruto inzetten op duurzame energie - niet alleen voor de eigen energievoorziening, maar ook als exportproduct.

België wil 2,5 miljoen euro geven voor klimaatschade

Op de klimaattop staat het financieren van klimaathulp voor arme landen hoog op de agenda. Rijke landen voldoen nog niet aan hun belofte om hier elk jaar 101 miljard euro in te steken. Verder willen veel ontwikkelingslanden dat er een fonds komt voor de vergoeding van schade door klimaatrampen.

Nederland steekt de komende jaren meer geld in klimaatfinanciering. Het jaarlijkse bedrag gaat van 1,25 miljard euro naar 1,8 miljard euro in 2025. Daarvan is ongeveer de helft publiek geld, de rest zijn private investeringen. Nederland wil nog geen geld steken in het compenseren van klimaatschade.

België werd maandag het derde rijke land dat dat wel doet - zij het voorlopig met een symbolische bedrag. Als onderdeel van een groter pakket klimaathulp geeft België 2,5 miljoen euro aan Mozambique als vergoeding voor klimaatschade.

Eerder toonden Denemarken en Schotland zich bereid tot betalingen voor klimaatschade. Spanje geeft 2 miljoen euro aan een nieuw VN-netwerk dat arme landen moet helpen om klimaatschade te herstellen. Duitsland tot slot wil 170 miljoen euro steken in een soort mondiale klimaatverzekering voor arme landen.

Britten geven meer voor adaptatie, vanaf 2025

Ook de kersverse Britse premier Rishi Sunak wil extra klimaathulp geven. Het Verenigd Koninkrijk zei eerder al omgerekend 13,3 miljard euro toe. Meer van dat geld zal gaan naar 'adaptatie', het aanpassen aan klimaatverandering. Daar komt omgerekend 1,7 miljard euro voor beschikbaar, maar wel pas in 2025. De toezegging zal de bestaande financieringskloof voorlopig dus niet kleiner maken.

Ontwikkelingslanden hebben het geld hard nodig om hun eigen uitstoot te verminderen en zich aan te passen aan de klimaatverandering. Tanzania ziet de rekening tot 2030 bijvoorbeeld oplopen tot 19 miljard euro, zei president Samia Suluhu. "De vraag is hoe een land als Tanzania in hemelsnaam zo veel geld bij elkaar krijgt."

De Europese Unie geeft het signaal af dat andere vermogende landen nu aan zet zijn om de portemonnee te trekken. De EU deed dit al tijdens de vorige klimaattop in Glasgow en is met 23 miljard euro de grootste donor voor het klimaatfonds.

'Laatste kans voor Parijsakkoord'

Financiering is het belangrijkste onderwerp op de Egyptische klimaattop, maar er speelt meer. Zo grijpen landen deze klimaattop aan om samenwerkingen op duurzame energie te smeden.

Sunak kondigde aan dat het Verenigd Koninkrijk daaraan werkt met Kenia en Egypte, terwijl de Israëlische president Herzog een uitwisseling van zoet water en zonnestroom met Jordanië noemde. De Europese Unie sloot onlangs een groen partnerschap met Marokko en Nederland wil met Oman samenwerken op het gebied van groene waterstof.

Daarnaast is 2022 de laatste kans voor landen om hun uitstootdoelen voor het jaar 2030 aan te scherpen. Dat is noodzakelijk om het klimaatakkoord van Parijs te laten slagen.