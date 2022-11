De afgelopen acht jaren zijn zeer waarschijnlijk de warmste jaren ooit. Dat meldt de World Meteorological Organization (WMO) maandag bij de start van de klimaattop in Egypte. Uit een alarmerend rapport van de VN-organisatie blijkt dat het klimaat op tal van fronten achteruitholt.

Volgens de WMO komt de gemiddelde temperatuur in 2022 uit op ongeveer 1,15 graden boven dat van het tijdperk vóór de industriële revolutie. Dat terwijl door het weerfenomeen La Niña de temperaturen zelfs nog lager bleven dan gekund had.

Simpel gezegd daalt dan de temperatuur van het zeewater in het oostelijke deel van de Grote Oceaan rond de evenaar. Die golfstroom kan het klimaat verstoren. Bij extreme temperatuurafwijkingen kan er sprake zijn van een minder warm jaar.

WMO-chef Petteri Taalas zegt dat het klimaatdoel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden "amper nog haalbaar" is. Hij wijst onder meer op de uitstoot van broeikasgassen die dit jaar een recordhoogte bereikte. "Voor veel gletsjers is het al te laat en de stijging van het zeeniveau bedreigt miljoenen mensen."

WMO-rapport staat bol van verontrustende conclusies

Uit het WMO-rapport blijkt dat het zeeniveau twee keer zo snel stijgt als dertig jaar geleden. Daarnaast zijn de oceanen warmer dan ooit. Dit jaar zijn al miljoenen mensen getroffen door extreme hittegolven, droogte en overstromingen. Duizenden van hen kwamen om het leven.

De natuur gaat zelf ook sterk achteruit. Zo verdween in de Alpen een recordhoeveelheid aan gletsjeroppervlakte. En kent Oost-Afrika de droogste seizoenen in meer dan veertig jaar. "De schade aan onze aarde is bijna onomkeerbaar", zei VN-chef António Guterres.

Bij de klimaattop in Sharm-el-Sheikh staat voor het eerst schade als gevolg van klimaatverandering op de agenda. De top zal ook gaan over het tegengaan van klimaatverandering en aanpassing aan de opwarming die onvermijdelijk is. De komende twee weken zullen talloze bestuurders naar Egypte komen om over de klimaatproblemen te praten.