Nederland stopt met het verlenen van exportkredietverzekeringen voor fossiele energieprojecten in het buitenland. Dat schrijft de staatssecretaris van Financiën donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee lijkt Nederland zich te houden aan een belangrijke afspraak op de klimaattop van Glasgow, precies een jaar geleden. Wel bouwt Nederland nog een "overgangsperiode" in, en dat leidt tot kritiek.

Het wordt gezien als een van de successen op de klimaattop van Glasgow vorig jaar. Langs de zijlijn ontstond een kopgroep van landen die toezegden binnen één jaar te zullen stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen in het buitenland.

Na enig twijfelen besloot in de tweede week van de top ook Nederland toe te treden. Dat trok vervolgens ook andere landen over de streep, vertelde delegatieleider prins Jaime de Bourbon de Parme destijds aan NU.nl.

Voor Nederland gaat het vooral om exportkredietverzekeringen. Overheidsgeld dat garant staat voor financiële risico's van bedrijven die in het buitenland actief zijn met de winning van olie en gas.

Die bedrijven kunnen daarmee doorgaan, maar moeten de risico's zelf dekken. Want per 1 januari kunnen geen aanvragen meer worden ingediend, schrijft staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Afgesproken deadline was eind 2022

Daarmee lijkt Nederland aan de afspraak uit Glasgow te voldoen. Tot je op de website van het ministerie de kleine lettertjes leest: "Omdat veel projecten een lange aanlooptijd kennen, heeft het kabinet gekozen voor een overgangsperiode van één jaar. Hiervoor geldt dat aanvragen die gedaan zijn voor 1 januari 2023 uiterlijk 31 december 2023 kunnen leiden tot een polis."

Met andere woorden: als een oliebedrijf op 31 december 2022 nog een aanvraag doet, kan dat uiterlijk 31 december 2023 nog leiden tot een polis van de overheid. Deze overgangsperiode is volgens het ministerie bedoeld voor "een zorgvuldige uitvoering van de afspraken op de klimaattop".

Maar je kunt ook zeggen dat daarmee juist gekozen is om die afspraak niet letterlijk uit te voeren, zegt Laurie van der Burg van Oil Change International: "De transitieperiode betekent dat Nederland de eind-2022-deadline aan haar laars lapt. Die is in Glasgow heel duidelijk afgesproken."

"Er is toen besloten landen een jaar te geven om dit beleid te implementeren. Dat het kabinet nu een jaar later met nog een transitieperiode van een jaar komt is gewoon niet in lijn met de afspraak."

Oil Change International maakte vorige maand een overzicht van alle landen die in Glasgow deze toezegging deden, en of ze zich eraan hebben gehouden. Van der Burg wijst erop dat Nederland ook meerdere uitzonderingen lijkt te maken, bijvoorbeeld als het gaat om de energiezekerheid of bestaande fossiele energieprojecten.

Opsteker voor de klimaattop in Sharm El-Sheikh

Ook financieringsonderzoeker Pieter Pauw, van onder andere de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven, zegt tegen NU.nl vraagtekens te hebben bij de overgangsperiode: "Bedrijven hebben een jaar langer de tijd gekregen om nog snel fossiele projecten te ontwikkelen. Deze 'zorgvuldigheid' hoeft volgens mij niet, omdat de afspraak in Glasgow vrij duidelijk was."

Toch ziet Pauw ook een positieve kant: "Het is goed dat Nederland voet bij stuk houdt, ondanks de energiecrisis die is ontstaan door de Russische invasie in Oekraïne. Dat is een opsteker voor de VN-klimaattop in Sharm El-Sheikh die volgende week begint."

Een volgende stap is volgens Pauw dat Nederland ook andere landen gaat overtuigen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. "Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook om een eerlijk speelveld te houden."