Arme landen hebben over acht jaar al 164 tot 348 miljard euro per jaar nodig om de ergste gevolgen van klimaatverandering op te vangen, en dit bedrag zal daarna verder oplopen. Dat concludeert VN-milieuprogramma UNEP in een donderdag verschenen rapport. Het onderwerp zal hoog op de agenda staan tijdens de klimaattop in Egypte, die komende zondag begint.

Hittegolven, krachtigere orkanen en dit jaar extreme droogte in West-Europa en Oost-Afrika: klimaatverandering is niet alleen meetbaar, maar voor miljarden mensen inmiddels ook voelbaar. De zwaarste klimaatramp van 2022 trof Pakistan. Meer dan zeventienhonderd mensen kwamen om het leven door zware neerslag en overstromingen. Zulke rampen komen steeds vaker voor door klimaatverandering.

Dit gebeurt in een wereld die sinds 1900 gemiddeld 'slechts' 1,1 graden warmer is geworden, herinnert VN-milieuprogramma UNEP ons donderdag. Diezelfde wereld ligt ondertussen op koers voor een twee tot drie keer zo sterke opwarming.

De gevolgen van die opwarming zullen vervolgens nog met een veelvoud toenemen. Dat komt doordat de gevolgen onevenredig sterk toenemen bij hogere opwarming, en doordat veel gevolgen vertraagd optreden.

De wereld zal zich daarom niet alleen moeten inspannen om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te verlagen, maar zal ook moeten samenwerken om zich waar mogelijk voortijdig aan te passen aan de ergste gevolgen. Dit wordt 'klimaatadaptatie' genoemd.

Ruim 90 procent van benodigde geld is niet beschikbaar

UNEP is duidelijk bezorgd. Too little, too slow, het falen van klimaatadaptatie brengt de wereld in gevaar - de titel van het jaarlijkse Adaptation Gap Report windt er geen doekjes om.

Arme landen zullen rond 2030 jaarlijks al 164 tot 348 miljard euro nodig hebben om de ergste gevolgen op te vangen. Die jaarlijkse behoefte loopt volgens UNEP steeds verder op en zal rond 2050 al 322 tot 576 miljard euro bedragen.

In het beste geval is daar momenteel zo'n 10 procent van beschikbaar. Rijke landen hebben toegezegd om (samen met bedrijven) per 2020 jaarlijks 102 miljard euro aan klimaathulp beschikbaar te stellen aan arme landen.

Die 102 miljard is niet compleet en bestaat bovendien voor een belangrijk deel uit leningen. Bovendien is dat bedrag ook bedoeld om die landen te helpen hun uitstoot te verlagen. Donorlanden zeggen zelf nu ongeveer 30 miljard euro beschikbaar te hebben gesteld voor klimaataanpassingen in arme landen.

Armste en rijkste landen hebben elkaar nodig, voor druk op China

Het Adaptation Gap Report verschijnt elk jaar, en op hoofdlijnen blijft het verhaal elke keer hetzelfde: net als met het beleid om de uitstoot te verlagen, ligt de wereld niet op koers om de eigen beloften waar te maken en een groeiende klimaatcrisis te voorkomen.

Toch is het rapport dit jaar extra belangrijk. Komende zondag begint in het Egyptische Sharm El Sheikh de jaarlijkse VN-klimaattop. Adaptatie staat dit jaar bovenaan de agenda en de VN-klimaatrapporten vormen de inhoudelijke basis voor de onderhandelingen.

Vooral bij de allerarmste landen heerst al jarenlang onvrede omdat de toegezegde hulp niet is gegeven. Als dat vertrouwen op de Egyptische klimaattop hersteld wordt, kan dat ook helpen om de opwarming verder terug te dringen. Vanwege het sluimerende conflict tussen de rijkste en de armste landen blijft een middengroep al enkele jaren buiten schot.

Juist die landen, waaronder China, zijn momenteel aan zet om hun uitstootdoelen voor 2030 aan te scherpen. En daar ligt de laatste kans om de opwarming onder 1,5 graden te houden.