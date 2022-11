Het kabinet moet zijn klimaatplannen sneller uitwerken en uitvoeren om de ambitieuze uitstootdoelen van 2030 nog te halen. Op de huidige koers lukt het niet om de uitstoot met minstens 55 procent te laten dalen, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag.

In september publiceerde het planbureau al voorlopige cijfers, waaruit bleek dat Nederland in 2030 uitkomt op 39 tot 50 procent minder uitstoot dan in 1990. Voor die raming keek het PBL alleen naar overheidsplannen die al duidelijk waren uitgewerkt.

In de doorrekening die het PBL dinsdag publiceert, kijken de onderzoekers ook naar beleid dat nog minder ver is. Dat blijkt niet veel uit te maken: met die extra maatregelen komt de uitstootreductie uit op 41 tot 52 procent. Dat is slechts een fractie hoger en nog altijd ruim onder het kabinetsdoel. Ook verschillende Europese klimaat- en energiebesparingsdoelen zijn nog buiten bereik.

Ten opzichte van de doorrekening van vorig jaar is er weinig veranderd. Omdat er meer windparken op zee komen, gaat het PBL uit van een schonere elektriciteitsproductie in 2030. Ook verwachten de onderzoekers dat de energieprijzen nog het hele decennium hoger blijven dan eerder is ingeschat. Daardoor gaan huishoudens en bedrijven meer energie besparen en investeren in verduurzaming.

'Sneller uitwerken en uitvoeren'

Veel klimaatbeleid van het kabinet-Rutte IV wordt nog niet meegerekend door het PBL. Veel plannen zijn nog zo vaag dat de effecten niet duidelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het uitkopen van veehouderijen als onderdeel van de stikstofaanpak, rekeningrijden voor automobilisten en aanpassingen aan de energiebelastingen.

"Er zijn veel plannen gemaakt, maar ze zijn nog niet voldoende uitgewerkt", constateert PBL-onderzoeker Pieter Hammingh. "Ze volstaan ook nog niet om de klimaatdoelen met voldoende zekerheid te bereiken. Dat toont de urgentie aan om beleid sneller uit te werken, sneller uit te voeren en ook al na te denken over meer beleid."

Minister Rob Jetten (Klimaat) denkt dat het klimaatbeleid "op de juiste weg is", zegt hij in een reactie. "Met iedere klimaatraming zien we dat de uitstoot van broeikasgassen verder terugloopt." Omdat de doelen volgens het PBL nog niet worden gehaald, wil hij nog wel op zoek naar extra maatregelen.

Kabinet houdt zich niet aan eigen ambitie

Opvallend genoeg constateert het PBL ook dat het kabinet minder ambitieus is dan het claimt te zijn. In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken om de CO2-uitstoot met minstens 55 procent omlaag te brengen. Om er zeker van te zijn dat dit doel wordt gehaald, zou het beleid zijn gericht op een min van 60 procent.

Maar dat laatste gebeurt niet, zegt Hammingh. Klimaatminister Rob Jetten bepaalde afgelopen zomer de hoeveelheid broeikasgassen die verschillende sectoren in 2030 nog mogen uitstoten. Als je die zogeheten restemissies bij elkaar optelt, gaat de uitstoot met 50 tot 58 procent omlaag.

Zelfs als die doelen worden gehaald, is de 55 procent dus niet zeker en blijft 60 procent buiten beeld. "Als ze inderdaad op 60 procent willen sturen, dan zouden die restemissies ambitieuzer moeten zijn", vindt Hammingh.

Het is niet bekend of Jetten de uitstootdoelen voor de verschillende sectoren nu gaat aanpassen. Eerder schreef de minister wel dat hij dat misschien nog doet als het PBL dat nodig acht.