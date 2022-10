Een verlaten dorp in Wales, een hoopvolle nieuwbouwwijk op het diepste punt van Nederland, een verhuiscampagne naar Twente en een hartelijke uitnodiging aan drie miljoen Nederlanders om naar Noorwegen te verkassen. De klimaatfilm van Nicolaas Veul die vrijdag wordt gelanceerd, is grappig en bij vlagen absurdistisch, maar heeft een serieuze ondertoon. Wat bezielt hem?

Nederlanders vechten al eeuwen tegen de zee. Maar dat was tegen een Noordzee die niet of nauwelijks steeg. Dat zal met zekerheid veranderen. De zeespiegelstijging is al aan het versnellen, en millimeters worden centimeters en uiteindelijk ook meters. Dat brengt de grenzen van ons poldermodel in zicht. Waar ligt die grens? Wanneer zullen we die bereiken?

Nederland heeft geen plan B - maar sommige mensen wel

Documentairemaker Nicolaas Veul sprak meerdere klimaatwetenschappers, maar toch besloot hij niet op de cijfers te focussen. Hij zocht het verhaal van de Nederlanders zelf. Hoe we hiermee omgaan, of juist (nog) niet. Het brengt hem van een straatfeest in een nieuwbouwwijk naast Gouda naar de hogere en drogere zandgronden van Oost-Nederland.

Om het zeespiegelverhaal van Nederland goed te vertellen, besloot Veul ook de grens over te gaan. Eerst naar Wales, later naar Noorwegen - waar hij per ongeluk een kleine beroemdheid werd. Onderweg sprak Veul tientallen mensen. Al die tijd op zoek naar het Nederlandse plan B - ons nationale alternatief.

Of hij het gevonden heeft, kun je vanaf vrijdag zelf beoordelen bij NPO Start. NU.nl wilde weten wat het maken van De Klimaatverkenner met Veul zelf heeft gedaan.

Je klimaatreis begon een jaar geleden. Hoe voel je je nu, na afloop?

"Dat wisselt van dag tot dag", zegt Veul. "Maar ik ben nu een veel gealarmeerder mens. Alle onderbuikgevoelens die ik eerder wegdrukte, liggen nu aan de oppervlakte. Ik ben realistischer, ik ben geschrokken - soms ook boos en hopeloos, en ook blij."

Laten we die emoties een voor een afgaan. Wat bedoel je met realistischer?

"Vroeger zei ik tegen mezelf: dit komt wel goed. Wij zijn toch de beste polderaars van de wereld. Mensen zeggen dat in de film, maar ik had dat zelf ook."

"Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Het doemscenario ligt gewoon op tafel, en de zeespiegelstijging gaat nog steeds veel te snel. Dat is mijn nieuwe startpunt. Dat is ongemakkelijk, liever heb je dat niet."

Wat is dan iets dat je boos maakt?

"Ik was laatst op een feest. Daar werd heel veel vlees gegeten. En ik dacht: jongens, we kunnen zo niet doorgaan. We vinden het zo moeilijk om ons aan te passen. We zijn zo gewend aan alle luxe die we hebben. Af en toe zakt de moed je wel in de schoenen. Gaan we dit ooit leren?"



"Maar ik waak ervoor om een moralist te zijn. Ik geloof er niet in dat we elkaar de les moeten lezen - mensen moeten hier zelf achter komen."

En blij, wat bedoel je daarmee?

"Blij is een gek woord. Maar ik ben blij dat ik het onder ogen zie, dat ik weet waar we mee te maken hebben. En dat ik met een docu wat kan doen. Het gaat ons allemaal aan."

"Mijn verhalen geven hopelijk aangrijppunten. Bijvoorbeeld iemand die al verhuisd is, of een gekke overheidscampagne waarin de overheid oproept dat we naar het oosten moeten verhuizen. Je kunt het debiel vinden, of stom, of angstaanjagend. Maar het geeft ook houvast om een abstract verhaal concreet te maken."

Veuls zoektocht naar ons plan B blijft in Noorwegen niet lang onopgemerkt. Hier is hij te zien in het Noorse achtuurjournaal. Veuls zoektocht naar ons plan B blijft in Noorwegen niet lang onopgemerkt. Hier is hij te zien in het Noorse achtuurjournaal. Foto: VPRO

Was er onderweg voor jou een kantelpunt?

"Dat waren de momenten in de film waarin de toekomst zich al manifesteert. In Wales bijvoorbeeld. Toen dacht ik: zo ziet het er dus uit wanneer een dorp wordt opgegeven. Met superonhandige communicatie van de overheid en geen compensatie voor de inwoners. Hun huis is ineens niets meer waard. Die waarschuwingen hebben wij ook voor de polder."

"En ook kleinere, persoonlijke dingen", vervolgt Veul. "Een gezin dat al verhuisd is. Of dat ik een wetenschapper sprak die zich zo zorgen maakt dat hij niet meer weet hoe erover te praten met z'n kinderen."

Je verzamelde veel filmbeeld, en moest harde keuzes maken. Wat had je er nog in gewild, maar paste niet meer?

"We hebben bijvoorbeeld heel lang getwijfeld over huizenprijzen. Maar dat voelde toch als een afslag die we niet moesten maken. Dat onderwerp komt wel voorbij als een gedachte. Maar het is veel breder. Het is niet de vraag wanneer het punt komt dat we overstromen, maar veel meer de vraag wanneer het punt komt dat we voelen dat we kwetsbaar worden."

Wat is je hoop en wat is je vrees?

"Ik maak me er eigenlijk het meeste zorgen over dat het klimaatvraagstuk gepolitiseerd en gepolariseerd is. Ik vertelde laatst dat ik een klimaatfilm maak, en kreeg toen de vraag: laat je wel allebei de kanten horen?"

"Ben je links, ben je rechts, geloof je erin of geloof je er niet in, heb ik een hekel aan jou? Dat is de discussie die we hebben. Maar feiten zijn feiten - we zijn in een crisis beland."

"Ik ben bang dat deze film alleen nog maar meer olie op het vuur gaat gooien. De klimaatcrisis levert enorm veel stress op. Misschien is dat ook wel de reden waarom veel mensen de crisis ontkennen."

"Ik ben bang dat we in Nederland nog meer gaan verharden, in plaats van dat we denken: we zetten de schouders eronder. Maar het tegendeel zou ik geweldig vinden."