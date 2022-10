We stevenen nog steeds af op een behoorlijke opwarming van de aarde, blijkt uit het nieuwste klimaatrapport. Maar het goede nieuws is dat die verwachte opwarming wel elk jaar iets lager wordt, doordat landen hun klimaatbeleid aanscherpen.

Het donderdag gepresenteerde klimaatrapport van het VN-milieuprogramma UNEP is in de eerste plaats nog steeds somber. Als alle landen hun bestaande klimaatbeloften waarmaken, zal dat nog steeds leiden tot een opwarming van 2,4 tot 2,6 gradend. De 1,5 graden opwarming, het hoogste streven in het klimaatakkoord van Parijs, lijkt daarmee nog altijd onhaalbaar. En dat zal veel gevolgen hebben.

Maar als je deze jaarlijkse zogeheten Emissions Gap-rapporten op een rij legt, valt op dat de kloof elk jaar wel kleiner wordt. De verwachte uitstoot van broeikasgassen komt steeds iets dichter bij het Parijsdoel.

Landen scherpen doelen elk jaar ietsjes aan

Dat komt doordat landen door de jaren heen gemiddeld steeds iets scherpere uitstootdoelen stellen. Dat was eerst voor het jaar 2050, maar inmiddels ook voor 2030.

Die middellange termijn is zeer belangrijk: om de opwarming nog onder de 1,5 graden te houden, moet de wereldwijde uitstoot richting 2030 ongeveer halveren. Als die uitstoot op weg naar 2030 juist blijft stijgen, brengt dat de wereld juist op koers voor een opwarming richting 3 graden of meer.

Door klimaatdoelen elk jaar verder aan te scherpen, kan de verwachte thermometerstand elk jaar een paar tiende van een graad dalen. Zo was het zelfde nieuws precies een jaar geleden nog dat de aarde op koers lag voor 2,7 graden.

Het verschil zit in enkele nieuwe toezeggingen die tijdens de klimaattop in Glasgow werden gedaan, en door recente nieuwe klimaatbeloften van onder andere Australië.

Is de 1,5 graden over vijf jaar wél haalbaar?

Gaat het in dit tempo door en is er over vijf jaar nog een volle graad vanaf, dan is de 'veilige' grens van 1,5 graden bereikt.

Het risico is dan dat we het vooral hebben over een politieke realiteit. Of de werkelijke uitstoot ook begint te dalen, hangt er dus vanaf of landen hun doelen ook realiseren. En dat hangt op zijn beurt ook weer af van technologische, economische en politieke ontwikkelingen.

Door grootschalige investeringen wordt duurzame energie elk jaar goedkoper. Tegelijk had niemand voorzien dat de gasprijs dit jaar zo extreem zou stijgen. Wat daarvan de netto doorwerking is op klimaatbeleid is grotendeels koffiedik kijken.