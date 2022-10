De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen bereikt in 2025 een piek. Door de Russische invasie in Oekraïne en de energiecrisis die daardoor is ontstaan, investeren landen sneller in hernieuwbare energie. Maar we doen nog lang niet genoeg om ons te houden aan de internationale klimaatdoelen, blijkt uit een rapport dat energieagentschap IEA donderdag publiceert.

Voor het eerst voorspelt het IEA dat de vraag naar alle fossiele brandstoffen - olie, aardgas en kolen - een piek gaat bereiken. De investeringen in hernieuwbare energie stijgen in de komende acht jaar met 50 procent tot 2 biljoen of 2.000 miljard dollar (1.988 miljard euro) per jaar.

Met name het gebruik van fossiele brandstoffen uit Rusland zal scherp afnemen. "Energiemarkten en -beleid zijn door de Russische invasie in Oekraïne niet alleen tijdelijk veranderd, maar voor de komende decennia", zegt directeur Fatih Birol van het IEA. Hij verwacht een "historisch en definitief kantelpunt richting een schoner, betaalbaarder en zekerder energiesysteem".

Als landen vasthouden aan hun huidige beleid, zal de vraag naar kolen al in de komende jaren zijn piek bereiken. Rond 2030 volgt de piek in de vraag naar aardgas. De vraag naar olie blijft nog toenemen tot halverwege de jaren dertig, denkt het IEA. Tot die tijd worden waarschijnlijk onvoldoende elektrische auto's verkocht om die vraag te doen dalen.

Volg ons klimaatnieuws Volgen Ontvang een melding bij nieuwe berichten

Klimaatdoel nog niet in beeld

De voorspellingen zijn optimistischer dan die het IEA de afgelopen jaren deed. Maar ze zijn nog lang niet positief genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Om daarvoor te zorgen en in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten, moet de wereldwijde uitstoot in 2030 met meer dan een derde zijn afgenomen.

Momenteel ligt de wereld niet op koers om de uitstoot zo sterk terug te dringen. Ook als landen zich allemaal aan hun internationale klimaatbeloftes houden, is de daling in 2030 lang niet groot genoeg.

Donderdagmiddag maakt het VN-milieuprogramma UNEP meer details bekend over de uitstoot die we in 2030 nog kunnen verwachten en de emissiekloof die moet worden overbrugd om vast te houden aan het klimaatakkoord van Parijs.