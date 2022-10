De drie belangrijkste broeikasgassen in de lucht bereikten afgelopen jaar allemaal recordhoogtes. Het gaat om koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. Vooral de "dramatische stijging" van methaanconcentratie in de lucht is opmerkelijk.

De gemeten stijging van methaan was groter dan ooit in de bijna veertig jaar aan metingen. "Het laat zien dat we de verkeerde kant op gaan", schrijft de Wereld Meteorologische Organisatie (Wmo) in een persbericht. "Het is weer een andere onheilspellende waarschuwing voor klimaatverandering."

Het is onduidelijk wat de oorzaak is achter de grote toename. De Wmo noemt zowel biologische als "door de mens veroorzaakte processen". Een voorbeeld van een biologisch proces is bijvoorbeeld als moerassen of rijstvelden warmer worden. Dan breekt het organische materiaal sneller af en dit kan leiden tot methaanuitstoot.

Wat zijn broeikasgassen en hoe warmen zij de aarde op? Broeikasgassen zijn gassen die warmtestraling tegenhouden. Die warmte wordt vervolgens weer terug gestraald naar de omgeving. Oók terug naar de aarde, die daardoor een hogere temperatuur krijgt. Dit noemen we het broeikaseffect. Als de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt, dan stijgt de temperatuur.

Ook het CO2-gehalte nam meer toe dan normaal. Klimaatwetenschappers maken zich extra grote zorgen, omdat de uitstoot van broeikasgassen zeker tot 2030 nog zal stijgen. Dat terwijl de hoeveelheid in 2021 de grootste was sinds zo'n drie miljoen jaar geleden, toen de aarde veel warmer was.

Wmo-chef Petteri Taalas benadrukt de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen "en te voorkomen dat de temperatuur op aarde in de toekomst nog verder stijgt". Taalas: "De noodzakelijke aanpassingen zijn betaalbaar en implementeerbaar. De tijd dringt."

Meer ambitie nodig om Parijsakkoord te halen

Volgens de Wmo zijn ambitieuzere doelen nodig om de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Daarin hebben wereldleiders afgesproken om zich in te spannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat moet ervoor zorgen dat de aarde niet meer opwarmt dan 2 graden - en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graad Celsius - ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Gemiddeld is de temperatuur op aarde nu 1,1 graad hoger dan voor de industrialisatie.

De Wmo is een organisatie van de Verenigde Naties, gespecialiseerd in weer, klimaat en water. Zolang de uitstoot van broeikasgassen doorgaat, zal de temperatuur op aarde blijven stijgen, benadrukt de Wmo. Ook als de uitstoot direct daalt, blijft CO2 nog jaren langer in de atmosfeer.

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) komt donderdag met een afzonderlijk rapport. Dat beoordeelt de huidige en geschatte toekomstige uitstoot van broeikasgassen. Het milieubureau rekent daarin uit hoeveel de aarde nog zal opwarmen als landen zich aan hun beloftes houden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.