Als de uitstoot van broeikasgassen deze eeuw blijft toenemen, zullen zeespiegels niet meer dan 160 centimeter stijgen. Dat is wat lager dan het worstcasescenario uit het laatste rapport van het internationale klimaatpanel IPCC.

Voor de lange termijn verandert er weinig, want rond het jaar 2300 kunnen zeespiegels meer dan 10 meter hoger staan, zegt een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit Utrecht in een nieuwe studie. De onderzoekers keken naar alle beschikbare literatuur en concluderen dat de bovengrens voor zeespiegelverwachtingen in deze eeuw iets omlaag moet.

Volgens het laatste IPCC-rapport zou de zeespiegelstijging tegen het jaar 2100 in het slechtste geval kunnen oplopen tot 2 meter. Dat scenario is een optelsom van hoge uitstoot, sterke opwarming en mogelijk versnelde afsmelting van ijskappen.

Alleen resultaten met meervoudig bewijs

Het nieuwe onderzoek presenteert alleen cijfers die volgens "meerdere lijnen van bewijs" gedekt worden, zegt hoofdauteur Roderik van de Wal tegen NU.nl. Ook moeten de resultaten "fysisch plausibel" zijn.

Dat betekent in de praktijk dat enkele losse studies afvallen, omdat de onderzoekers daar te grote twijfels bij hadden. Daardoor neemt de spreiding in zeespiegelverwachtingen af en wordt de bovengrens voor het jaar 2100 teruggebracht tot 130 tot 160 centimeter.

In 2300 tot 10 meter zeespiegelstijging

Voor de zeer lange termijn verandert er weinig. Dan is niet zozeer de snelheid van ijsverlies de grote vraag, maar het totale massaverlies van ijskappen op Groenland en Antarctica.

Als de aarde deze eeuw 3 of 4 graden warmer wordt, zal op termijn het grootste deel van de Groenlandse en West-Antarctische ijskap in zee verdwijnen. Rond het jaar 2300 betekent dat zo'n 9 of 10 meter zeespiegelstijging. Die zeespiegelstijging voor de zeer lange termijn valt volgens de onderzoekers te beperken tot 2,5 meter in 2300 als de uitstoot nu scherp omlaaggaat, in lijn met het Parijsakkoord.

Zo blijft de rode draad in het zeespiegelverhaal altijd dezelfde, maar is de ene studie wat somberder en een volgende weer wat optimistischer. Hoe weten we dan nu of het huidige onderzoeksteam de zaken niet onderschat en of we dat over enkele maanden of jaren weer moeten herschrijven?

De dramatische ineenstorting van één gletsjer

Zo schreef de Scientific American maandag nog dat de kwetsbaarste gletsjer van Antarctica, de Twaitesgletsjer, binnen tien jaar verdwenen kan zijn. Dat zou leiden tot een mondiale versnelling van de zeespiegelstijging.

"Geen enkele studie geeft ooit het definitieve antwoord", zegt Van de Wal. "Maar dat onderzoek gaat over één gletsjer. Om tot meer dan 5 meter zeespiegelstijging te komen, moet niet alleen die gletsjer wegvallen, maar ook de achterliggende deel van de West-Antarctische ijskap. Dat kan niet binnen deze eeuw gebeuren, maar als de uitstoot blijft stijgen, wel mogelijk snel daarna."

Ook het laatste IPCC-rapport gaat ervan uit dat er juist kort na 2100 een flinke versnelling kan optreden in de zeespiegelstijging, met een bovengrens die vijftig jaar later al op 5 meter werd gesteld. Haal daar een slordige 3 meter vanaf, en Nederland heeft alsnog een zeer groot probleem in een niet al te verre toekomst.