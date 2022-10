Sinds 1991 zijn elk jaar gemiddeld 189 miljoen mensen in ontwikkelingslanden slachtoffer van extreem weer. Dat staat in een rapport van de organisatie Loss & Damage Collaboration dat op maandag gepubliceerd wordt.

Het rapport berekent ook dat de fossiele brandstofindustrie tussen 2000 en 2019 zo'n 30 biljoen dollar (30 biljoen euro) winst maakte. In dezelfde periode liepen de economische kosten van klimaatschade in 55 van de meest kwetsbare landen op tot 525 miljard dollar. Dat betekent dat tegenover elke 1 miljard dollar aan klimaatschade in deze landen, 60 miljard dollar aan winst van de fossiele industrie staat.

In de eerste helft van 2022 alleen al maakten zes fossiele brandstofbedrijven genoeg winst om wereldwijd alle klimaatschade te compenseren. En dan nog zouden deze bedrijven 70 miljard dollar aan winst overhouden. Dat concludeert het rapport van de Loss & Damage Collaboration dat wordt ondersteund door Oxfam Novib, ActionAid en CARE.

Het rapport stelt dat rijke landen de discussie over de economische schade van klimaatverandering nog altijd proberen te frustreren. "Het niet-compenseren door rijke landen van klimaatschade in ontwikkelingslanden toont het gebrek aan politieke wil", zegt Bertram Zagema, klimaatexpert van Oxfam Novib. "Het thema staat nu eindelijk op de agenda van de belangrijke VN-klimaattop die op 6 november start. Er moeten nu concrete afspraken over worden gemaakt. Het geld is er, maar degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis weigeren de rekening te betalen."