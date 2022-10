Als de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes worden overgenomen, kunnen beschermde natuurgebieden (ruim) na 2030 langzaam herstellen. Maar meer dan de helft van alle soorten planten en dieren is afhankelijk van natuur buiten deze gebieden en daar blijft de stikstofvervuiling toenemen. Daarom is een aanvullend natuurplan nodig, zeggen ecologen tegen NU.nl.

De meeste wetenschappers en natuurbeschermers reageerden gematigd positief op het rapport van Remkes. Daarbij speelt mee dat we met de bouwstop en boerenprotesten een lange impasse achter de rug hebben en als samenleving verder moeten. Dat er onvrede is over een aantal details slikken de meeste ecologen dan maar.

Maar één punt is fundamenteler: ook als de aanbevelingen worden overgenomen, dreigt stikstofvervuiling in een groot deel van Nederland te blijven toenemen.

"Wij zijn er dus niet zo blij mee dat Remkes een vrij scherp onderscheid maakt tussen Natura 2000-gebieden en alle natuur daarbuiten", zegt Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Die strikte scheiding is er, omdat stikstof in de politiek wordt gezien als een juridisch probleem. Nederland heeft samen met andere Europese landen afgesproken dat bepaalde leefgebieden niet verder achteruit mogen gaan. Vervolgens moet je je daar ook aan houden, oordeelde de Raad van State. Dat bleken we (jarenlang) niet te hebben gedaan. En dus moet dat alsnog, zegt Remkes.

Voor tal van andere leefgebieden, en dus voor vele duizenden soorten, zijn zulke afspraken nooit gemaakt. En ook de helft van soorten en leefgebieden die we met Natura 2000 willen beschermen, is voor het voortbestaan afhankelijk van natuur buiten die gebieden, zegt Sander Turnhout van de Radboud Universiteit en kennisnetwerk SoortenNL.

Nederland telt meer dan vierduizend inheemse keversoorten. Slechts drie soorten daarvan zijn officieel beschermd. waaronder dit vliegend hert. Nederland telt meer dan vierduizend inheemse keversoorten. Slechts drie soorten daarvan zijn officieel beschermd. waaronder dit vliegend hert. Foto: Jan Nijendijk

Geen enkele krekel of mier is officieel beschermd

We hebben in Nederland duizenden insectensoorten. Die gaan razendsnel achteruit, weet Turnhout. "Maar er is maar een zeer klein aantal officieel beschermd: een paar vlinders, libellen en een drietal kevers, zoals het vliegend hert."

Bijvoorbeeld sprinkhanen en krekels, waarvan in Nederland meer dan zestig soorten voorkomen, zijn allemaal niet beschermd. Dat geldt ook voor mieren en tal van andere soorten.

En soorten die wél op de habitatlijst staan, worden vaak toch niet beschermd door het Natura 2000-netwerk.

Bermen zijn laatste toevluchtsoord voor weidebloemen

Neem het donker pimpernelblauwtje, een vlinder die in Nederland alleen nog voorkomt in één wegberm in Midden-Limburg. Daar groeit en bloeit de grote pimpernel, een plant die met het verdwijnen van natte hooilanden steeds zeldzamer is geworden.

Vroeger werd een deel van de natte graslanden niet of nauwelijks bemest. Het bloemrijke gras groeide er hoog en werd pas aan het einde van de zomer gemaaid, zodat koeien met een hooivoorraad de winter doorkwamen.

Deze hooilanden werden niet gezien als natuur en maakten plaats voor kort gemaaide en sterk bemeste weilanden. Ook wegbermen zien we niet als natuur. En dus voorziet het stikstofplan van Remkes ook niet in bescherming van deze vlinder.

Een donker pimpernelblauwtje legt een eitje op de bloem van de grote pimpernel, waar de soort van afhankelijk is. Een donker pimpernelblauwtje legt een eitje op de bloem van de grote pimpernel, waar de soort van afhankelijk is. Foto: Pelnik

Vissen beschermen we op het land

Zo dreigen hele soortgroepen tussen wal en schip te vallen. Vleermuizen worden beschermd in bossen, maar leven vooral nog in oude gebouwen. Sommige graslandvogels hebben we volgens Turnhout omgedoopt tot watervogels. Die worden bijvoorbeeld officieel beschermd in Natura 2000-gebied Markermeer, maar niet in de omliggende weilanden, waar ze eigenlijk van afhankelijk zijn.

Met bedreigde vissoorten doen we juist het omgekeerde. Die beschermen we wel op land, maar niet in het water, zegt Turnhout. Hij verwijst naar de Gelderse Poort, waar de Rijn Nederland binnenstroomt. Dat is aangewezen als Natura 2000 om leefgebieden van onder andere de zeeprik, rivierprik, elft en zalm te beschermen. "Maar in praktijk worden alleen de uiterwaarden beschermd. De rivier zelf is er onder druk van de binnenvaart buiten gehouden."

Andere zeldzame vissen treft een soortgelijk lot, zoals de grote en kleine modderkruiper. Die leven in kleine beken en sloten. En dat is voornamelijk landbouwgrond - dus zonder bescherming.

Natuur weer welkom heten buiten de hekken

Wat is dan de oplossing? Volgens Vet moet verduurzaming van de gehele landbouw het doel zijn, om te voorkomen dat we stikstofuitstoot simpelweg verplaatsen. Maar zoals het probleem niet alleen over stikstof gaat, geldt dat ook voor de oplossing.

Die oplossing zit voor een belangrijk deel in ruimtelijke ordening: het weer welkom heten van natuur buiten natuurgebieden. Daarvoor is bijvoorbeeld het herstel van heggen belangrijk, zegt Vet. Ze presenteerde daar onlangs een nationaal plan voor.

"Natuur is gebaat bij afwisseling. Die afwisseling hebben we uit het landschap gehaald, maar kunnen we ook weer terugbrengen." Dat kan door oud cultuurlandschap te herstellen. Maar ook door nieuwe vormen van natuur te omarmen. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, in tuinen en met groene daken.

Ecologisch beheerde middenberm bij de Radboud Universiteit. Door maaisel af te voeren, daalt stikstof en krijgen graslandbloemen als beemdkroon en margriet weer een kans. Ecologisch beheerde middenberm bij de Radboud Universiteit. Door maaisel af te voeren, daalt stikstof en krijgen graslandbloemen als beemdkroon en margriet weer een kans. Foto: Ton Verhoeven, gemeente Nijmegen.

Levende bermen verbinden natuurgebieden met elkaar

Maar juist vanwege de steeds dikkere stikstofdeken, is er ook beter beheer nodig, zegt Turnhout. Zo wordt in Nederland de helft van de bermen nog geklepeld: planten worden kapot gehakt, en de resten blijven liggen. In zulke bermen stapelt stikstof steeds hoger op en groeit uiteindelijk alleen nog gras en brandnetel.

De simpele oplossing is volgens Turnhout maaien, en enkele dagen later dat maaisel bijeen harken en afvoeren. Zo kan heel Nederland stikstofarme bermen terugkrijgen, vol zeldzame bloemen en vlinders.

Zulke levende wegbermen kunnen dan bovendien helpen om versnipperde Natura 2000-gebieden te verbinden. En zo kan ook de officieel beschermde natuur er uiteindelijk van profiteren.