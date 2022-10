Het gaat wereldwijd nog steeds slecht met de wilde dieren. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in het nieuwe Living Planet Report van donderdag. Volgens de natuurorganisatie hebben wilde dieren te maken met een "dubbele noodsituatie" vanwege klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

De groepen waarin wilde dieren leven - populaties - blijven in grootte dalen. Tussen 1970 en 2018 namen populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen gemiddeld met 69 procent af, aldus het rapport dat elke twee jaar gepubliceerd wordt.

Het WWF en het wetenschappelijke genootschap Zoological Society of London onderzochten 5.230 wilde levende diersoorten. Bij 32.000 populaties zien zij een afname.

Zoetwaterdieren en dieren in Latijns-Amerika en Caraïben meest bedreigd

Vooral in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben populaties wilde dieren het zwaar. De gemiddelde daling is daar 94 procent. Dat komt onder meer door grootschalige ontbossing, overbevissing, stroperij en vervuiling. Het WWF noemt het Amazonegebied als voorbeeld. Het regenwoud en die dieren die daar wonen worden bedreigd door illegale houtkap en aangestoken branden.

Wereldwijd was de grootste afname te zien bij zoetwaterdieren. Die populaties dalen met gemiddeld 83 procent. Dat komt onder meer door obstakels in het water, zoals stuwen en dammen. Ook in Nederland hebben vissen en andere dieren daarmee te maken, zegt het WWF. Het rapport raadt aan om meer doorgangen te maken voor vissen en sommige dammen weg te halen.

'Neerwaartse trend is zorgwekkend'

In 2020 waren de populaties tussen 1970 en 2016 gekelderd met 68 procent. "Het is zorgwekkend dat we er met z'n allen nog steeds niet in geslaagd zijn deze neerwaartse trend om te buigen en dat het weer slechter gaat met de natuur", reageert directeur Kirsten Schuijt van de Nederlandse tak van het WWF.

WWF-ambassadeur en meteoroloog Reinier van den Berg zegt dat klimaatverandering een grote impact heeft op de natuur en biodiversiteit."Hitte, droogte, natuurbranden maar ook overstromingen; het zijn de vingerafdrukken van de opwarmende aarde. Andersom kan herstel van natuur klimaatverandering significant vertragen. Zo kan bijvoorbeeld bescherming van bos niet alleen zorgen voor veel CO2 opslag, maar ook voor verminderen van droogte en tempering van hitte", aldus de weerpresentator.