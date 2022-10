Een oplossing voor de stikstofcrisis komt dichterbij, zeggen wetenschappers in reactie op het advies van bemiddelaar Johan Remkes. Maar er klinken ook kritische geluiden. Als centrale regie verdwijnt en beproefde wetenschappelijke methoden in de prullenbak gaan, dreigt stikstofvervuiling in praktijk te weinig te worden teruggebracht. Sowieso zal de Nederlandse natuur door een dikke laag stikstof eerst nog jaren verder achteruitgaan.

Toen stikstofbemiddelaar Remkes aan zijn klus begon, stond één ding vast: het uiteindelijke doel van de stikstofaanpak. Om aan Europese natuurafspraken te voldoen en verdere botsingen met rechters te voorkomen, moet de uitstoot in 2030 ten minste gehalveerd zijn.

Maar aan het einde van Remkes' rit is daar het woord "vooralsnog" aan toegevoegd: vooralsnog 2030 aanhouden als deadline voor de halvering van de uitstoot. Als dat richtpunt naar de toekomst verschoven wordt, zal dat natuurschade verder vergroten, zeggen wetenschappers en natuurbeschermers tegen NU.nl.

Toch zijn de meesten blij dat Remkes 2030 expliciet noemt. "Remkes stelt terecht dat aan het tijdpad van 2030 moet worden vastgehouden, geen 2035 zoals de agrarische sector wil", zegt natuurbeschermer Johan Vollenbroek. "Dat zou leiden tot onaanvaardbare schade voor de economie."

Met een spraakmakende rechtszaak bracht Vollenbroek stikstof in de schijnwerpers. Het Nederlandse beleid bleek al jaren strijdig met Europese afspraken voor natuurbescherming. Daardoor kwamen plots ook sectoren die weinig stikstof uitstoten, zoals de bouwsector, ernstig in de knel.

Ondanks die rechtszaak is Vollenbroek teleurgesteld dat Remkes de stikstofcrisis vooral als een juridisch probleem lijkt te zien. "Het is primair een natuurcrisis."

Stikstofprofessor Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden prijst juist de helderheid van Remkes. "Zijn adviezen zijn in begrijpelijke taal opgeschreven en gepresenteerd. Dat is de kracht van Remkes."

Stikstof stapelt op, herstel kost tientallen jaren

Heldere taal is op zichzelf niet genoeg om de achteruitgang van de soortenrijkdom in de Nederlandse natuur te stoppen. Die verkeert in de een na slechtste staat van de Europese Unie. En het is helaas een misverstand dat die direct kan herstellen als de uitstoot omlaaggaat, zegt ecoloog Roland Bobbink van onderzoeksbureau B-WARE.

"Mensen denken al gauw dat als je de stikstofuitstoot verlaagt alles weer goed is, maar dat is niet het geval. De bodem is nog stevig verzuurd, bevat enorm veel stikstof en als gevolg daarvan ook giftige concentraties aluminium, terwijl andere belangrijke mineralen juist zijn weggespoeld. Dat betekent dat spontaan herstel heel langzaam verloopt, of zelfs vrijwel niet. Je hebt het zonder verdere ingrepen zo over vijftig jaar."

Dat herstel kan sowieso pas beginnen als de stikstofneerslag onder de zogeheten 'Kritische Depositie Waarde' (KDW) komt. Dat is de maximale hoeveelheid stikstof die verschillende natuurtypen kunnen afvoeren. Blijft je daarboven, zoals al tientallen jaren het geval is, dan stapelt stikstof elk jaar verder op - en blijft natuurherstel voorbij de horizon.

Voor eikenbossen op droge delen van de Veluwe komt stikstofverlaging te laat. Ze zijn ernstig aangetast door verzuring. Voor eikenbossen op droge delen van de Veluwe komt stikstofverlaging te laat. Ze zijn ernstig aangetast door verzuring. Foto: Jan den Ouden

Niet tornen aan ondergrens voor natuurherstel

Daar schuilt een volgend addertje onder het gras, zegt hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen: Remkes trekt in zijn advies, in navolging van boerenactiegroepen, de KDW in twijfel.

"Ik ben kritisch op de conclusie van Remkes dat de depositiewaarden 'niet heilig' zouden moeten blijven en vervangen zouden moeten worden door een ander juridisch instrument. Dat is op z'n zachtst gezegd niet haalbaar, en in strijd met de urgentie die hij aangeeft." Er zit volgens Olff dertig jaar onderzoek in de KDW. "Het is een goed onderbouwde norm. Die mag gewoon niet overschreden worden, als je de natuur niet verder wil aantasten."

Olff zegt ook zorgen te hebben over de vrijheid die Remkes aan provincies wil geven. "Het gaat tenslotte om landelijke instandhouding van natuur." Erisman mist bovendien aandacht voor zogeheten ketenpartijen, zoals banken en supermarkten. "Deze partijen zullen hun verdienmodel ook moeten richten op duurzame landbouw."

Op hoofdlijnen zijn Olff, Bobbink en Erisman desondanks blij met het rapport. Het belangrijkste is volgens Bobbink dat de deadline van 2030 gehandhaafd blijft. "Voor sommige stukken natuur, zoals droge eikenbossen, zou je sneller willen. Maar alles kost nou eenmaal tijd."

"Het belangrijkste is om nu snel met reducties te beginnen", besluit Erisman. "Als de partijen nu aan tafel gaan en constructief inhoud geven aan dit plan komt het doel dichterbij." En daarmee mogelijk ook een einde aan een lange politieke impasse.