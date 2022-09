De waarschijnlijke sabotage bij twee Nord Stream-gaspijpleidingen uit Rusland laat zien dat ook de Nederlandse energie-infrastructuur kwetsbaar is, zeggen experts tegen NU.nl. Maar het is nog wachten op een nationale strategie om pijpleidingen en elektriciteitskabels te beschermen.

Nederland gaat in de komende jaren steeds meer energie van de Noordzee halen. Dat maakt ons afhankelijker van infrastructuur voor de kust en brengt risico's met zich mee.

"We moeten er rekening mee gaan houden dat dit een grote kwetsbaarheid is", zegt veiligheidsexpert Kenneth Lasoen van het Instituut Clingendael. "Hoe belangrijker het is voor onze energievoorziening, hoe aantrekkelijker het wordt voor een tegenstander of een vijand om dat te gaan targeten."

De vermoedelijke aanval op de Nord Stream-pijpleidingen is volgens hem een "wake-upcall voor heel Europa". "Het toont het relatieve gemak waarmee dit kan."

Noorse pijpleidingen cruciaal

Dat denkt ook energie-expert René Peters van TNO. De getroffen Nord Stream-pijpleidingen waren buiten gebruik, maar een volgende aanval kan zich richten op leidingen die nog wel gas naar Europa brengen.

"Als de Noorse pijpleidingen naar Duitsland gesaboteerd worden, dan heeft Noordwest-Europa en Duitsland in het bijzonder echt een gigantisch probleem", aldus Peters. Het dreigende tekort aan gas zou dan nog erger kunnen worden. Jaarlijks komen er tientallen miljarden kubieke meters gas door die leidingen.

Daarom is de aanval op de Nord Stream-buizen een sterk staaltje psychologische oorlogsvoering, zegt Lasoen. Hij vermoedt dat Rusland achter de sabotage zit. "Je zou dit kunnen beschouwen als het uitzenden van een signaal: de volgende keer zal het een actieve lijn zijn. De vraag is of ze zo ver zullen gaan."

'Lucratieve doelwitten voor sabotage'

De Haagse denktank HCSS kaartte de kwetsbaarheid van de Noordzee vorig jaar aan in een rapport over de economische waarde van het gebied en de mogelijke dreigingen.

Het groeiende aantal windparken op zee is een belangrijk onderwerp in het onderzoek. De bijbehorende platforms die elektriciteit naar land sturen zijn "lucratieve doelwitten voor sabotage", concludeert de denktank. Wie ze kan uitschakelen, kan langdurige stroomuitval en grote economische schade veroorzaken.

In 2030 komt zeker een derde van al onze elektriciteit uit windparken op zee, en dat percentage blijft vervolgens stijgen. Volgens Lasoen is het niet zomaar mogelijk om die energievoorziening te saboteren; alleen bepaalde landen hebben de benodigde schepen, onderzeeërs en explosieven.

Maar duizenden kilometers aan pijpleidingen en kabels zijn moeilijk te verdedigen, zelfs als aanvallers worden gedetecteerd. "Dan duurt het nog wel even voordat je erbij bent."

Ver uit de kust

Steeds meer windparken, platforms en kabels worden ver uit de kust gebouwd, in de zogeheten Exclusieve Economische Zone (EEZ). Daar mag Nederland als enige energie winnen, maar verder is het internationaal terrein. Daarom is het moeilijker om daar infrastructuur te beveiligen. Dat is een "cruciaal dilemma", aldus het rapport van HCSS, maar daar wordt nog niet vaak over gesproken.

Dat bleek vorige week ook uit een analyse van nationale veiligheidsrisico's die minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer stuurde. In het hoofdstuk over vitale infrastructuur komt de Noordzee nauwelijks voor.

In één korte paragraaf staat alleen dat er "zorgen" zijn over de kwetsbaarheid van energie-infrastructuur op de Noordzee. Maar volgens de analyse is het nog niet duidelijk hoe belangrijk die infrastructuur "is of zal gaan worden voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening".

"Dat is wel heel voorzichtig uitgedrukt", reageert Peters van TNO. "Misschien is het nu nog niet kritisch voor de levering van elektriciteit, maar dat gaat het wel worden." Tegen Follow the Money bevestigde netbeheerder TenneT eerder dit jaar dat uitval van windparken op de Noordzee zou kunnen leiden tot grote stroomstoringen in Nederland.

Strategie laat op zich wachten

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een motie aan die het kabinet oproept een internationale strategie te ontwikkelen voor de bescherming van vitale infrastructuur op de Noordzee. Die is er nog altijd niet. Het is een "complex dossier", schreef minister Kajsa Ollongren (Defensie) in juli aan de Kamer. Daardoor duurt het langer om op de motie te reageren.

Peters is blij dat er meer aandacht komt voor de veiligheid op de Noordzee. "Het onderwerp staat op de kaart. Met de gebeurtenissen van gisteren erbij is het helemaal top of mind geworden. Dat is terecht."