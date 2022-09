De herfst is begonnen, en daarmee hét seizoen om heggen, houtwallen en bosstroken te planten. Die hebben grote waarde voor het landschap en de natuur. Maar er is ook haast bij, om onze eigen klimaatdoelen te halen en aan Europese afspraken voor natuurbescherming te voldoen.

In 2030 moet ten minste 5 procent van het landelijk gebied bestaan uit "blauw-groene dooradering" - en in 2050 tien procent. Nu is dat 2 à 3 procent.

Met een woensdag gepresenteerd aanvalsplan moeten krachten worden gebundeld. Afzender is de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een samenwerking van wetenschappers, bedrijven, boeren en andere burgers die de natuurlijke soortenrijkdom van Nederland willen herstellen. Die gaat bij insecten, planten en vogels in rap tempo achteruit.

Een relatief eenvoudige manier om biodiversiteitsverlies te stoppen en zelfs om te draaien, is het terugbrengen van zogeheten landschapselementen. Dat is een verzamelterm voor allerlei vaak levende objecten en afscheidingen, zoals knotwilgen, losse bomen, smalle bosstroken, natuurlijke oevers, hoogstamboomgaarden en heggen.

Heggen zijn verstopte snelwegen voor wilde planten en dieren

Het Nederlandse landschap werd tot in de vorige eeuw doorkruist door honderdduizenden kilometers van zulke groene verbindingen. Ze fungeerden als erfafscheidingen en veekering, en ze leverden vaak ook nog voedsel als fruit en noten.

Met de schaalvergroting van de landbouw en de komst van prikkeldraad gingen ze massaal tegen de vlakte. Daarmee ging voor planten en dieren niet alleen veel leefgebied verloren, maar ook de mogelijkheid om zich door het landschap te verplaatsen.

Inmiddels bestaat er in Nederland een groeiende beweging van mensen die zelf heggen terugplanten. Ze hebben een hoge natuurwaarde en nemen toch maar weinig ruimte in beslag, waardoor ze vaak prima combineren met andere vormen van landgebruik.

Heel Europa krijgt weer groene verbindingen

Die bestaande initiatieven moeten nu in rap worden opgeschaald, zegt Deltaplan-voorzitter Louise Vet tegen NU.nl. Nederland moet namelijk ook voldoen aan Europese afspraken voor natuurbescherming. Uiteindelijk moet tenminste 10 procent van het landelijke gebied bestaan uit natuurlijke verbindingen.



"De inzet van ons aanvalsplan is dat we nu ook aan de slag gaan op provinciaal en gemeentelijke niveau en bij de waterschappen, zodat we gezamenlijk die 10 procent dooradering kunnen realiseren."

Per gebied ziet dat er heel anders uit, zegt Vet. Dat hangt af van de bodem en de cultuurhistorie. De graften in Limburg, de grienden in het Groene Hart of de elzensingels in Friesland: elke provincie heeft eigen kenmerkende landschapselementen en is daar, als het aan Vet ligt, straks ook weer aan te herkennen.

Aanplant slaat meerdere vliegen in een klap

Ze overhandigde het plan woensdagmiddag aan minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal en aan Pieter van Geel, die binnen het Nationale Klimaatakkoord verantwoordelijk is voor de zogeheten 'Bossenstrategie'. Daarmee wil de overheid in de periode tot 2030 37.000 hectare bos bij planten, om zo extra CO2 vast te leggen.

Natuurbeschermers zeggen nu eigenlijk: denk goed na waar en in welke vorm je die bossen plant. De natuur is gebaat bij een toename van variatie. Het dichtplanten van open plekken in bestaande bossen is dus geen goed idee.

De winst voor de natuur is juist maximaal als bomen vaker in houtwallen en smalle bosstroken worden geplant. Dat is bovendien de beste aanpak om de natuur beter bestand te maken tegen toenemende hitteschade, zeggen ecologen tegen NU.nl.

Herstel van landschapselementen is een "win-win", zegt Vet. "Het draagt bij aan biodiversiteitsherstel, klimaat, verbetering van bodem- en waterkwaliteit en helpt met het terugbrengen van gebiedsgebonden identiteit. En voor boeren moet het ook een structurele duurzame inkomstenbron zijn."

Voor wie zelf aan de slag wil met heggen en andere landschapselementen: de natuurwaarde is het hoogst bij een mengeling van inheemse bomen en struiken, het liefst afkomstig uit wilde populaties.