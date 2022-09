Het Atlantische orkaanseizoen stelt tot nu toe nog niet zoveel voor. Al denken ze daar in Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek met orkaan Fiona nu waarschijnlijk anders over. Feit is dat er een "bovengemiddeld" orkaanseizoen verwacht werd. Al kan alles over twee weken zomaar anders zijn, waarschuwt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza.

De Amerikaanse weerdienst NOAA voorzag een "bovengemiddeld" en "actief" orkaanseizoen. De weerdienst had daarvoor diverse aanwijzingen. Zo zorgt het klimaatfenomeen La Niña (de tegenhanger van El Niño) vaak voor een hogedrukgebied boven Midden-Amerika. Daardoor is er vaak minder wind, en weinig wind is gunstig voor de groei van orkanen. Ook is het zeewater van de Atlantische Oceaan warmer dan normaal. Daarnaast speelt een actief regenseizoen (moesson) in West-Afrika een rol.

Met orkaan Fiona zitten we dit jaar nu op drie orkanen. Een orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan heeft gemiddeld veertien stormen, waarvan zeven orkanen. Het orkaanseizoen loopt officieel van 1 juli tot 1 december. De periode van half augustus tot eind oktober vormt gewoonlijk het hoogtepunt. Het zeewater is dan op zijn warmst.

Het orkaanseizoen loopt nu nog achter op het gemiddelde. Toch blijven meteorologen zoals Knol een slag om de arm houden. "De prognoses komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Dat het seizoen laat op gang komt, is zeker opvallend. Maar als ik je bijvoorbeeld over twee weken spreek, dan kan daar zomaar verandering in zijn gekomen", zegt Knol.

Zo weten we van tropische stormen en orkanen dat ze soms rap na elkaar komen. Bovendien verwacht de NOAA dit seizoen in totaal veertien tot twintig stormen, waarvan zes tot tien orkanen.

Zo bont als in 2020 zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer verlopen. Er waren dat jaar zo veel tropische stormen en orkanen dat op een gegeven moment alle vooraf bepaalde namen gebruikt waren. De NOAA ging toen maar over op de Griekse letters van het alfabet om de stormen te labelen.