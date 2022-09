Ook particuliere verhuurders kunnen vanaf volgend jaar subsidie krijgen om hun huizen te isoleren. Voor honderdduizenden woningen in de vrije sector bestond zo'n subsidie nog niet, terwijl eigenaren van een woning al wel werden gesteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is de komende jaren ruim 150 miljoen euro beschikbaar.

De regeling bestond al voor particuliere verhuurders met woningen in de gereguleerde sector, maar wordt per 1 januari uitgebreid naar alle particuliere verhuurders. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) donderdag in de Tweede Kamer aangekondigd.

Per woning is maximaal 6.000 euro beschikbaar om bijvoorbeeld de vloer te isoleren of isolerend glas te plaatsen. Ook kan geld worden aangevraagd voor een energieadvies of om een ventilatiesysteem te verduurzamen. De subsidie vergoedt 15 tot 30 procent van de gemaakte kosten.

Nog veel enkelglas

Juist in de particuliere huursector is het vaak nog slecht gesteld met de isolatie, bleek donderdag uit een analyse van de Woonbond. In 16 procent van de woonkamers en 23 procent van de slaapkamers zit nog enkelglas, terwijl koop- en corporatiewoningen beter geïsoleerd zijn.

De Woonbond vindt dat enkelglas moet worden aangemerkt als een gebrek aan de woning. Huurders met enkelglas zouden dan een huurverlaging kunnen afdwingen totdat er dubbel- of tripleglas wordt geplaatst.

Dat vindt De Jonge geen goed idee, omdat het volgens hem de verduurzaming van huurwoningen niet zou versnellen. Wel wil hij dat duurzamere woningen beter gaan scoren in het puntensysteem dat het kabinet wil invoeren voor de vrije huursector. Dan zou er alsnog een hogere huurprijs kunnen worden gevraagd voor woningen met een beter energielabel.