De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is in het tweede kwartaal van 2022 opnieuw gedaald. Door het relatief zachte weer en de hoge gasprijs werd er minder aardgas gebruikt door huishoudens en bedrijven. Daardoor ging de uitstoot met 9 procent omlaag.

In de landbouw en de industrie ging de uitstoot het sterkst omlaag, blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van statistiekbureau CBS en het RIVM. Met name in de chemie, metaal- en aardolieindustrie ging de uitstoot omlaag. Daarnaast gebruikte de glastuinbouw minder aardgas om kassen te verwarmen.

Dat gebeurde terwijl het bedrijfsleven wel meer produceerde dan een jaar eerder, blijkt uit de CBS-cijfers. In sommige sectoren hebben de hoge energieprijzen er wel voor gezorgd dat fabrieken stilliggen of op een lager pitje draaien. Ook sommige kassen blijven leeg.

De uitstoot die vrijkwam bij de productie van elektriciteit bleef min of meer gelijk. Hoewel Nederland steeds meer schone energie opwekt uit zonnepanelen en windmolens, draaien ook de vervuilende kolencentrales harder om aardgas te besparen. Die twee ontwikkelingen heffen elkaar op.

Luchtvaart stoot 61 procent meer uit

Het CBS berekent de uitstoot volgens de internationale standaarden van VN-klimaatpanel IPCC. Daarbij wordt de uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart niet meegerekend, net als de uitstoot door verbranding van biomassa.

Worden die wel meegeteld, dan is de uitstootdaling minder sterk: min 6,4 procent. De luchtvaart zag haar uitstoot zelfs met 61 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar, omdat coronabeperkingen zijn opgeheven en er meer vluchten vertrekken vanaf de Nederlandse luchthavens.

Urgenda-doel in zicht

Omdat de uitstoot in de eerste helft van 2022 zo sterk is gedaald, lijkt het er sterk op dat het zogeheten Urgenda-doel dit jaar gehaald gaat worden. De rechtbank besloot op aandringen van de milieuorganisatie dat de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 minstens een kwart lager moest zijn dan in 1990.

In 2020 werd dat doel met de hakken over de sloot gehaald, dankzij de coronacrisis. Maar volgens voorlopige cijfers ging de uitstoot vorig jaar juist weer omhoog en werd het doel niet gehaald. In 2030 wil het kabinet dat de uitstoot met minstens 55 procent is gedaald.