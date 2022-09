Door thuiswerken, carpoolen, treinreizen en fietsen te stimuleren, kan Nederland binnen een jaar acht miljoen vaten olie besparen. Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In de periode tot 2030 is volgens de NVDE zelfs een oliebesparing van bijna 30 procent mogelijk. Winst zit in het milieu, energie-onafhankelijkheid en mogelijk ook de portemonnee.

Maatregelen die olie besparen klinken al gauw bekend. Langzamer rijden is een belangrijke, maar ook de banden op spanning houden verlaagt brandstofgebruik. En autoloze zondagen zijn een optie.

Maar wat is nou het potentieel van zulke maatregelen bij elkaar? De NVDE maakte een overzicht van bestaande doorrekeningen. Dat bestaat uit 21 beleidsaanbevelingen waarmee het oliegebruik tot 2030 bijna 30 procent kan dalen.

"Dit is een duurzame drieklapper", zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag tegen NU.nl. "Het maakt ons onafhankelijk, scheelt bakken CO2 en het verlaagt stikstof."

Thuiswerken op korte termijn grootste oliebesparing

In een jaar tijd kan het oliegebruik volgens de NVDE zo'n 10 procent omlaag. Het stimuleren van thuiswerken zorgt dan voor de belangrijkste besparing. Dat doen we sinds de coronacrisis gemiddeld één dag per week.

Het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie­agent­schap (IEA) adviseert om dit te verhogen naar drie dagen per week. Dat zou in Nederland op jaarbasis 1,9 miljoen vaten olie schelen. De uitstoot van stikstofdioxide zou daar ruim 3.000 ton door dalen, en er zou bijna een miljoen ton minder CO2 vrijkomen.

Ter vergelijking: het stimuleren van openbaar vervoer en fietsen bespaart 1,1 miljoen vaten olie per jaar, carpoolen 1,5 miljoen vaten en verlaging van de maximumsnelheid 0,4 tot 1,5 miljoen vaten. En het vaker op peil brengen van bandenspanning scheelt jaarlijks 0,6 miljoen vaten olie.

'Maak alle zakelijke auto's emissievrij'

Op de langere termijn steken andere maatregelen daar bovenuit. Zo zou het belasten van kerosine en verhogen van de prijs van vliegtickets de vraag naar olie in Nederland met drie miljoen vaten verlagen.

Ook het afschaffen van dieseltreinen en de invoering van alternatieve brandstoffen voor de binnenvaart maken in de periode tot 2030 verdere oliebesparingen mogelijk.

Maar de grootste klapper zit in regels voor nieuwe zakelijke auto's, zegt Van der Gaag. "Die bepalen voor een belangrijk deel wat er nieuw op de weg komt. Als ze per 2026 verplicht elektrisch zijn, scheelt dat maar liefst 5 miljoen vaten olie, 2 miljoen ton CO2 en 6.000 ton stikstofdioxide."

Minder geld kwijt aan de pomp, effectievere sancties

De uitstoot van stikstof en CO2 door wegverkeer kan tot 2030 respectievelijk 27 en 28 procent omlaag.

Toch is de voornaamste winst van oliebesparing misschien wel financieel. Tijdens het komende stookseizoen zullen de energielasten fors oplopen. Gelijktijdig geld besparen aan de pomp kan verlichting bieden, opperde energie-expert Laetitia Ouillet eerder op NU.nl.

Daarbij speelt onzekerheid rond de olieprijs mee. Die is een stuk lager dan de gasprijs, maar dat is niet naar de zin van olieproducerende landen. Om de olieprijs te verhogen, verlagen ze de dagelijkse productie per oktober met 100.000 vaten.

"De prijzen van elektriciteit en gas zijn al door het dak gegaan. Met de brandstofkosten kunnen we nog proberen die problemen te voorkomen", zegt Van der Gaag. "Wat dat betreft gaf de OPEC gisteren een eerste waarschuwing."

Naasten het dempen van energiekosten zal oliebesparing ook het sanctiebeleid tegen Rusland effectiever maken, zegt Van der Gaag. "Poetin verdient aanzienlijk meer aan olie dan aan gas."

100 Hoe Rusland nu meer verdient aan olie dan voor de oorlog

Slimme forens zet de verwarming uit

Afgelopen voorjaar maakte de NVDE een soortgelijk overzicht met doorrekeningen voor gasbesparing. Door onder andere thermostaten lager in te stellen, kan op jaarbasis 5 miljard kuub aardgas worden bespaard - grofweg 15 procent van het gebruik. Zo'n besparing is in de EU gemiddeld voldoende om onafhankelijk te worden van Rusland.

Het is wel de vraag of oliebesparing van extra thuiswerken de beoogde gasbesparing niet in de weg zit: een slimme forens zet voor vertrek naar kantoor thuis de verwarming uit. Toch is ook op kantoren een forse gasbesparing mogelijk, bijvoorbeeld door ongebruikte kamers en verdiepingen niet te verwarmen.