De hevige bosbranden die delen van Europa deze zomer teisterden, hebben de grootste uitstoot van koolstof en andere vervuilende stoffen in vijftien jaar veroorzaakt. Wetenschappers van Copernicus, het programma voor aardobservatie van de Europese Unie, hebben dat vastgesteld met behulp van satellietgegevens.

De wetenschappers schatten de koolstofuitstoot in de Europese Unie plus het Verenigd Koninkrijk op 6,4 megaton. Sinds de zomer van 2007 zijn de meters niet zo hoog uitgeslagen.

De combinatie van een hittegolf in augustus en aanhoudende droogte in West-Europa heeft volgens Copernicus niet alleen tot meer bosbranden geleid. De branden waren ook zeer intens en hielden lang aan.

Vooral Frankrijk en Spanje kregen verwoestende natuurbranden te verduren. In die landen was de bijbehorende uitstoot de grootste in twintig jaar, aldus de onderzoekers van EU-dienst.

42 Zuid-Frankrijk opnieuw geteisterd door grote bosbranden

Ook Nederland krijgt steeds meer bosbranden

Ook in Nederland waren diverse natuurbranden. Zo smeult het natuurgebied de Mariapeel in Noord-Limburg nog na. Daar woedde dagenlang brand, met veel rookoverlast als gevolg.

Copernicus wijst er regelmatig op dat hoge temperaturen en droogte steeds vaker voorkomen door klimaatverandering. Dat blijkt ook uit diverse rapporten van het IPCC, een internationaal panel van klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties. Bosbrandexpert Mark Parrington van Copernicus noemt de schaal van de branden in een verklaring "extreem zorgwekkend".

Na de hete zomer in Europa houdt Copernicus de komende tijd ook het Amazonegebied goed in de gaten met satellieten. Daar breekt over enkele weken de tijd van het jaar aan waarin doorgaans de meeste bosbranden zijn.