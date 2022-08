Europa heeft in de afgelopen vijfhonderd jaar geen erger droogteseizoen meegemaakt dan in dit jaar. Dat concludeert het agentschap van de Europese Commissie dat de droogte monitort. Twee derde van het continent bevindt zich in een situatie waarin alarmbellen afgaan of voor gevolgen van de droogte wordt gewaarschuwd.

De onderzoekers houden nog een kleine slag om de arm. Zo zijn de conclusies getrokken op basis van voorlopige data. Nieuwe data over het einde van het droogteseizoen moeten nog onderzocht worden.

In delen van Europa is al bijna twee maanden geen noemenswaardige hoeveelheid neerslag gevallen. Dat hindert bijvoorbeeld de oogst van bepaalde gewassen. Alleen al de oogst van korrelmais is 16 procent lager uitgevallen dan de gemiddelde opbrengst in de afgelopen vijf jaar, schrijven de onderzoekers. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld veel minder sojabonen en zonnebloemen opgehaald.

Ook de binnenvaart heeft last van de droogte, omdat het gebrek aan neerslag de waterstand in rivieren doet dalen. Daardoor kunnen minder schepen (snel) naar hun bestemming reizen. De droogte heeft ook gevolgen voor hydro-elektriciteit (stroom die opgewekt wordt met water).

"De droogte die sinds het begin van dit jaar delen van Europa parten speelt, is doorgezet", citeert persbureau Reuters de onderzoekers. Het agentschap van de Europese Commissie sluit niet uit dat in landen zoals Frankrijk en Spanje de weersomstandigheden tot november warmer en droger zullen zijn dan normaal.