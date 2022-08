Het waterpeil van de Rijn zakte donderdagochtend bij Lobith naar de laagste stand ooit gemeten. Dat heeft uiteenlopende gevolgen, maar we hoeven ons nog geen zorgen te maken dat er geen drinkwater meer uit de kraan komt. Wel moeten we nadenken over manieren om ons water in de toekomst anders te gebruiken, zegt Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat.

Het waterpeil bij Lobith, vlak bij de plek waar de Rijn Nederland binnenkomt, lag donderdag op 6,48 meter boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dat is ruim 2 meter lager dan de gemiddelde waterstand in deze tijd van het jaar (8,70 meter). We moeten ons echter niet blind staren op het NAP, vertelt Fleuren.

"Bij hoog water is het NAP belangrijk, omdat schepen moeten weten of ze nog onder bruggen door kunnen varen. Bij droogte kijken wij echter meer naar de minst gepeilde diepte (MGD). Zo weten schippers of ze veilig door bepaalde wateren kunnen varen. Als de MGD laag is, lopen ze het risico aan de grond te lopen met hun schepen."

Wat betekent de meetwaarde NAP? Al het water wordt gemeten aan de hand van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Een NAP-hoogte van 0 is het gemiddelde waterniveau van de Noordzee.

NAP-hoogtes worden gebruikt om ons land te beschermen tegen water. Zo wordt aan de hand van NAP bekeken of dijken nog hoog genoeg zijn.

Het hoogste punt in Nederland ligt bij Vaals, op 322,38 meter boven NAP.

De gewone burger hoeft zich op dit moment nog geen zorgen te maken of er bijvoorbeeld wel water uit de kraan blijft komen. Via de zogenoemde verdringingsreeks wordt bepaald waar zoet water als eerste naartoe gaat. De voorziening van drinkwater heeft daarbij hoge prioriteit.

"Deze waarden zijn nog niet heel problematisch, maar we moeten wel nadenken hoe we met het water omgaan", zegt Fleuren, die een waarschuwing geeft. "Er komt minder water binnen, dus is er ook minder te verdelen. Als het zo doorgaat, valt het nog te bezien of we over een jaar of vijf nog met het water kunnen doen wat we er nu mee doen."

In sommige waterschappen worden mensen al opgeroepen om bijvoorbeeld minder te sproeien. Het Managementteam Watertekorten (MTW) maakte donderdag bekend nieuwe maatregelen gereed te hebben voor als de droogte aanhoudt.

Scheepvaart heeft al wel last van laag waterpeil

Volgens Fleuren zijn er geen aanwijzingen dat het lage peil al voor grote problemen zorgt. "De scheepvaart heeft er het meeste last van. Mogelijk moeten schepen met minder lading varen, zodat ze minder zwaar beladen zijn en dus minder diep in het water liggen."

Transportbedrijven doen er volgens Rijkswaterstaat verstandig aan om alternatieve vervoersmiddelen naast schepen te bedenken. Een probleem daarbij is dat treinen en vrachtwagens veel minder kunnen vervoeren dan de grote schepen.

Daarnaast kan transport tot grotere drukte op het water leiden. Er zijn immers meer schepen nodig om dezelfde lading te vervoeren. Ondertussen is er minder ruimte op het water, omdat door de lage waterstand de vaargeul (waar schepen veilig kunnen varen) smaller is.

In Duitsland is het waterpeil in sommige rivieren dusdanig laag dat schepen er niet meer kunnen varen, maar volgens Fleuren zal dat niet gebeuren in Nederland. En er is "zeker geen sprake van" dat de Rijn hier helemaal kan droogvallen.

Laag waterpeil gevolg van hitte en droogte

Het lage waterpeil in de Rijn is het gevolg van de droogte en hitte van de afgelopen tijd. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Zwitserland. "In het voorjaar en de zomer profiteert de Rijn vaak van smeltwater vanuit Zwitserland, maar daar is minder sneeuw gevallen", legt Fleuren uit.

"Dan moet de Rijn het vooral hebben van regen, maar ook daar is minder van gevallen. Daarnaast verdampt het water ook sneller door de hitte van de afgelopen tijd. Daarom hebben we halverwege augustus een zeer lage waterstand."

Doordat de temperaturen in Europa nu weer lager liggen en er meer regen valt, zal het waterpeil van de Rijn de komende dagen weer hoger komen te liggen. "Er valt de komende weken weer meer regen, ook in Zwitserland en Zuid-Duitsland. Dat is bepalend voor de Rijn. Maar het blijft lastig te voorspellen, we moeten het per dag bekijken."