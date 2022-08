Driekwart van de jongeren maakt zich zorgen om klimaatverandering. Dat zegt het Nederlands Jeugdinstituut. NU.nl sprak met drie mensen die niet bij de pakken neerzitten maar de handen uit de mouwen steken voor hun toekomst.

Kelvin Saunders (25) geeft portiekflats een tweede leven.

"Samen met 64 medestudenten aan de TU Delft deed ik mee aan de Europese Solar Decathlon. Dat is een soort Olympische Spelen voor duurzame gebouwen. We werden derde."

"We bedachten een manier om de naoorlogse portiekflat te renoveren. Die worden vaak gesloopt, omdat renoveren te duur is. Wij maken er een interessante investering van. Zo verlies je geen kostbare materialen, wat veel duurzamer is."

"Aan de portiekflat voegen we twee verdiepingen toe. Die zijn van hout en kun je vooraf maken in een fabriek. Daardoor zitten er weinig kieren in, zodat er geen energie ontsnapt. Ook kun je heel snel veel verdiepingen maken. Dat is goed voor het klimaat, maar het helpt ook tegen de woningnood. In Nederland staan wel 847.000 portiekwoningen."

"De materialen in ons prototype zijn organisch en herbruikbaar. De kastwand heeft wielen, en het bed is opklapbaar. Zo ga je slim om met je meters. Aan de buitengevels zitten zonnepanelen, die je een printje kunt geven."

Marcella Wijngaarden (29) maakt het ons makkelijker om duurzaam te shoppen.

"De mode-industrie is een van de meest vervuilende ter wereld. Niet alleen door de chemicaliën, het vervoer en de liters water die worden gebruikt. Maar ook doordat we heel veel consumeren. Er wordt enorm veel kleding gemaakt, die maar kort meegaat."

"Ik vond het als consument lastig om duurzame alternatieven te vinden. Je moet dan allerlei kleine websites afzoeken en veel onderzoek doen. Mijn studiegenoot en zusje liepen tegen hetzelfde probleem aan. Tijdens een minor programmeren zag ik ineens het beginnetje van een oplossing."

"Ik leerde hoe je met computerprogramma's sites kunt bezoeken, en alle data kunt verzamelen op één plek. Zo begon project Cece. We willen het makkelijker maken om duurzame kleding te vinden, en brengen die bij elkaar op onze site. Ook onderzoeken we hoe duurzaam merken zijn. Die data delen we met andere partijen, die het dubbelchecken en het bereik vergroten."

"Negatief klimaatnieuws kan soms overweldigend zijn, maar ik probeer het om te zetten in actie. Gelukkig zie ik veel jonge mensen die dat ook doen."

Martijn ten Kate (30) helpt bedrijven nieuwe producten te maken van afval.

"Vroeger coachte ik duurzame ondernemers. Toen ik weer eens als coach werd gevraagd bij een innovatiewedstrijd zei ik ja. Maar eigenlijk wilde ik meedoen. Ik diende zelf een plan in, samen met een partner. We werden tweede."

"The Bin koppelt bedrijven aan elkaar, die van afval nieuwe producten kunnen maken. We brengen afgedankte producten terug tot een grondstof. Daarna kijken we wat we ermee kunnen."

"We hebben al sportmatten gemaakt van klimschoenen. Klimmers konden hun schoenen inleveren in klimhallen. Het rubber werd uit elkaar getrokken en verwerkt in matten. Die werden weer verkocht in de klimhallen."

"Op dit moment onderzoeken we wat we kunnen met ziekenhuisjassen. Denk aan poppen en opbergsysteem, want die jassen hebben veel zakken."

"Ik heb hoop voor de toekomst. Maar ik denk ook dat we meer mankracht nodig hebben voor een mooiere wereld. We moeten minder over duurzaamheid práten en het meer dóen."

