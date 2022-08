Er komt vanaf 2025 toch geen verbod op de verkoop van snorfietsen met een benzinemotor. In het Klimaatakkoord is afgesproken om vanaf dat moment alleen nog de verkoop van elektrische modellen toe te staan, maar EU-regels staan dat plan in de weg.

"Lidstaten mogen niet zomaar besluiten om de verkoop te verbieden, omdat dat in strijd is met de interne markt", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen NU.nl.

Het ministerie gaat nu op zoek naar "alternatieve maatregelen om de elektrificatie van de snorfiets verder te stimuleren en zo het doel uit het Klimaatakkoord te halen". Staatssecretaris Vivianne Heijnen wil de Tweede Kamer daar uiterlijk in het najaar over informeren.

In de eerste vier maanden van dit jaar was 43,5 procent van de nieuw verkochte snorfietsen al elektrisch, bleek eerder uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en datacenter RDC. In de categorie bromfietsen, die een hogere maximumsnelheid hebben, ligt dat percentage nog iets hoger.

Brussel ook nodig voor uitstootvrije bromfiets

Het kabinet hoopt dat vanaf 2030 alleen nog uitstootvrije bromfietsen verkocht mogen worden, maar is ook daarvoor afhankelijk van Europese wetgeving. Het vorige kabinet probeerde al eens een verbod op bromfietsen met verbrandingsmotor op tafel te leggen in Brussel. Maar daarvoor was "onvoldoende politiek draagvlak in EU-verband", zegt de woordvoerder.

"Mogelijk dat het bereiken van een Europees akkoord op het uitfaseren van personenauto's met verbrandingsmotor per 2035 leidt tot een nieuw momentum om óók succesvol Europees aandacht te vragen voor de uitfasering van de (niet-elektrische) bromfiets."

Branchevereniging BOVAG denkt dat er helemaal geen wetten nodig zijn om de elektrische snor- en bromfiets de standaard te maken. "Het aanbod is er, de kwaliteit is op orde, ze zijn betaalbaar", zegt een woordvoerder. "Wat je niet per wet of regel hoeft af te dwingen, moet je ook niet doen. Het gaat nu al heel hard."