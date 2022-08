Het nieuwe windpark Hollandse Kust Zuid heeft dinsdag voor het eerst stroom geleverd aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Als de bouw halverwege 2023 is afgerond, zullen de windmolens genoeg elektriciteit produceren voor twee miljoen huishoudens, meldt eigenaar Vattenfall.

Hollandse Kust Zuid is het eerste subsidievrije windpark op de Nederlandse Noordzee. Vattenfall, BASF en Allianz betalen zelf voor de aanleg en worden niet gecompenseerd als de marktprijs voor stroom laag is, zoals bij eerdere windparken wel gebeurde.

Het windpark ligt 18 tot 35 kilometer voor de kust tussen Scheveningen en Zandvoort. In totaal komen er zo'n 140 turbines in het windpark, waarvan er inmiddels 36 zijn geïnstalleerd. "De komende maanden gaan alle activiteiten door, waarbij windpark Hollandse Kust Zuid gestaag meer duurzame energie aan het net levert", aldus een woordvoerder van Vattenfall.

Zij kan nog niet precies zeggen hoeveel turbines komende winter al stroom zullen leveren, omdat de bouw sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. Duurzame energie zal deze winter hard nodig zijn om aardgas te besparen, nu Rusland de gaskraan steeds verder dichtdraait en de gasprijs torenhoog is. Met name in de winter gebruikt Nederland veel aardgas om stroom op te wekken.

Het volledige windpark zal op jaarbasis zo'n 1,2 miljard kubieke meter gas besparen, rekent energie-expert Martien Visser voor. Komende winter is dat dus nog een stuk minder. "Maar het is toch een significante bijdrage, ook al deze winter", aldus Visser. "We moeten nu op elke kuub zuinig zijn."

Eventjes het grootste windpark op zee

Als de bouw van het windpark volgend jaar wordt afgerond, is Hollandse Kust Zuid het grootste windpark op zee ter wereld. Dat zal vermoedelijk niet lang duren: voor de kust van Engeland is inmiddels een windpark in ontwikkeling dat ruim twee keer zo groot wordt.

In de komende tien jaar wordt de Noordzee een steeds belangrijkere energiebron voor Nederland. Het kabinet besloot eerder dit jaar de energieopwekking op zee op termijn bijna te verdubbelen. In 2031 moet er voor 21 gigawatt aan windparken op de Noordzee staan, genoeg om heel Nederland op een winderige dag van stroom te voorzien.