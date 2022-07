Het is Earth Overshoot Day en dat betekent dat alle grondstoffen die de aarde in één jaar tijd duurzaam kan voortbrengen zijn opgebruikt. De grimmige mijlpaal wordt dit jaar op 28 juli bereikt, melden onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Dat is een dag eerder dan in 2021.

Vanaf vandaag teert de mensheid in op de voorraad voedsel en natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Onderzoekers berekenden dat we dit jaar 1,75 aarde verbruiken. Earth Overshoot Day werd bedacht om te laten zien hoe snel de ecologische voetafdruk van de wereldbevolking groeit.

"De aarde heeft veel voorraad, dus we kunnen de planeet wel een tijdje maar niet eeuwig uitputten", legt Mathis Wackernagel van het Global Footprint Network uit. Het is net als met geld uitgeven, stelt hij: "We kunnen een tijdje meer uitgeven dan we verdienen, maar op een zeker moment zijn we blut."

Last niet gelijk verdeeld

Als iedereen ter wereld als een Nederlander had geleefd, zou het dit jaar al op 12 april Earth Overshoot Day zijn geweest. Amerikanen hebben een nog grotere ecologische voetafdruk. Als iedereen als een Amerikaan zou consumeren, dan zouden de natuurlijke hulpbronnen op 13 maart al zijn opgebruikt voor de rest van het jaar.

Voor wie zich in wil zetten om de aarde minder uit te putten, hebben Global Footprint Network en het WWF twee suggesties: eet minder vlees en beperk de hoeveelheid voedsel die wordt weggegooid. Als in rijke landen de helft minder vlees wordt gegeten, schuift Earth Overshoot Day zeventien dagen op naar half augustus. Het beperken van voedselverspilling kan ervoor zorgen dat daar nog dertien dagen bijkomen, omdat op dit moment één derde van al het voedsel ter wereld wordt weggegooid.

In 2019 en 2021 werd de grimmige datum op 29 juli bereikt. In coronajaar 2020 was het op 22 augustus Earth Overshoot Day, vanwege de coronabeperkingen die wereldwijd golden. In 1970 werden de grondstoffen die de aarde jaarlijks duurzaam kan produceren pas op 23 december opgebruikt.