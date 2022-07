De politie heeft woensdagmiddag 55 actievoerders van klimaatactiegroep Extinction Rebellion aangehouden wegens het blokkeren van de toegang tot de A12 in Den Haag. De demonstranten voerden actie door over de volle breedte van de weg op het asfalt te gaan zitten. Twee anderen ketenden zich aan een auto vast.

Actievoerders van Extinction Rebellion verzamelden zich woensdagochtend eerst op het naastgelegen Malieveld. Rond het middaguur liepen zij naar het begin van de A12 en gingen ze op het wegdek zitten.

Ondanks oproepen van de politie weigerden de demonstranten terug te gaan naar het Malieveld. Na een noodbevel van burgemeester Jan van Zanen begonnen agenten rond 12.30 uur de klimaatbetogers één voor één van de weg te halen en aan te houden. De arrestanten zijn in politiebusjes en een lijnbus weggevoerd.

Tijdens de protestactie ketenden twee andere demonstranten zich vast aan een auto. Agenten moesten onder meer een hamer, beitel en zaag gebruiken om het duo los te krijgen van het voertuig. Weer twee andere actievoerders hadden zich aan elkaar vastgelijmd, maar de politie trok het tweetal zonder veel moeite uit elkaar.

Vanwege de actie is de weg in beide richtingen dicht. Het verkeer kan tijdelijk omrijden via de A4, N14 of N44 of verderop de A12 oprijden. Het is niet bekend wanneer de weg weer opengaat.

59 Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren straat in Den Haag

Verzet tegen overheidssteun fossiele brandstoffen

Met de actie richt Extinction Rebellion zich tegen overheidssteun voor fossiele brandstoffen, onder meer omdat de lucht- en scheepvaart belastingvrij kunnen tanken. "Het is overduidelijk dat we daarmee moeten stoppen", zei actievoerder Chris Julien voor aanvang van het protest tegen NU.nl.

Verwijzend naar de boerenblokkades op snelwegen zei hij te verwachten "gelijkwaardig behandeld te worden" door de politie. "We gaan ervan uit dat ze ons ook faciliteren."

Bij een eerdere poging in oktober vorig jaar gebeurde dat nog niet. De klimaatactivisten werden toen, samen met een verslaggever en een fotograaf van het AD, preventief aangehouden voordat ze in Den Haag de weg konden blokkeren.