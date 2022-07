Shell bouwt in Rotterdam de grootste waterstoffabriek van Europa. De Holland Hydrogen I is naar verwachting in 2025 operationeel, maakt het olieconcern woensdag bekend.

De fabriek wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag.

De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom van Shell is.

"Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energieoplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn", zegt Anna Mascolo, executive vice president Emerging Energy Solutions bij Shell.

Nog veel meer projecten nodig

De verwachtingen rond groene waterstof zijn torenhoog. Het gas wordt gezien als dé manier om onder meer de zware industrie van olie, kool en gas af te krijgen. Maar momenteel wordt het nog nauwelijks geproduceerd. Daar is veel groene stroom voor nodig, die nu nog ingezet wordt om 'grijze' elektriciteit te vervangen.

Het kabinet wil dat toekomstige overschotten aan groene energie, bijvoorbeeld van de windparken op de Noordzee, worden ingezet om waterstof te maken. In 2030 moet er 3 à 4 gigawatt aan waterstoffabrieken staan. De fabriek van Shell krijgt een vermogen van 0,2 gigawatt, dus er moeten nog veel andere projecten worden opgestart om dat doel te halen.

Bovendien lijkt er veel meer groene waterstof nodig te zijn om de aangescherpte Nederlandse en Europese klimaatdoelen te halen. Het is de vraag of Nederland dat allemaal zal kunnen produceren. Het kabinet kijkt naar de import van groene waterstof, maar ook over de grens moet de productie nog op gang komen.